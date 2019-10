Toyota Ultra-Compact BEV : c’est quoi au juste ce micro-véhicule électrique biplace ?

Une nouvelle gamme BEV chez Toyota

Dans le cadre du nouveau modèle économique Toyota axé sur la démocratisation des véhicules électriques à batterie, Toyota dévoile un biplace électrique baptisé Ultra-Compact BEV (pour battery electric vehicle). Un modèle « prêt à la mise en production » selon le constructeur, et qui sillonnera les routes nippones en fin d’année 2020.

Evidemment, de par son côté « micro-véhicule », cette nouvelle voiture électrique est pensée essentiellement pour assurer des trajets sur de courtes distances, tout en en limitant l’impact sur l’environnement. Toyota vise ainsi principalement les personnes âgées, les jeunes conducteurs ou encore les professionnels pour leurs rendez-vous de proximité.

Si le constructeur ne dévoile pas la moindre information technique, on sait néanmoins que ce Toyota Ultra-Compact BEV dispose d’une batterie assurant une autonomie de 100 km environ. Côté vitesse de pointe, l’engin est capable de filer jusqu’à une vitesse folle de… 60 km/h. Côté maniabilité, Toyota assure un rayon de braquage extrêmement court, pour faciliter les manœuvres.

Toyota annonce également explorer les possibilités d’utilisation de ses petits véhicules électriques à batterie pour petits trajets, au-delà du simple moyen de transport personnel. Ces derniers pourraient en effet convenir à certaines municipalités notamment, en ville comme à la montagne.

Vers le plein de BEV chez Toyota d’ici 2021

« Nous avons voulu créer une solution de mobilité adaptée à une population japonaise vieillissante, et qui offre la liberté de déplacement à tous les âges de la vie » explique Akihiro Yanaka, responsable du développement. « Avec l’Ultra-compact BEV, nous nous félicitons de proposer à nos clients un véhicule qui améliore non seulement l’autonomie, mais qui est aussi moins encombrant, moins bruyant et plus respectueux de l’environnement. »

A noter que Toyota compte également lancer d’autres véhicule VEB, avec notamment un fauteuil roulant électrique, un VEB à conduite debout (pour les patrouilles de surveillance par exemple), sans oublier un i-ROAD, qui promet d’allier le gabarit d’une moto à la stabilité d’une voiture, pour parcourir le fameux « dernier kilomètre« . Tout ce beau monde est attendu pour la fin d’année 2020 et dans le courant de l’année 2021.