TripAdvisor, entre usine à faux avis et grand défouloir – Le Kick off

Rions un peu (ou pas) avec TripAdvisor 🏖🤓😎 Posted by Presse-citron on Tuesday, August 13, 2019

Ce sont les vacances, et le moment tombe à pic pour (re)parler un peu de TripAdvisor. Car vous avez dû tous y passer un petit moment ces derniers jours et ces dernières semaines. Une information a retenu mon attention ces derniers jours : le café La Java à Saint-Malo qui a réussi à se hisser à la quatrième place des meilleurs endroits où manger dans cette ville alors qu’il ne propose pas de restauration. Attention, c’est un établissement qui existe, ce n’est pas un établissement factice, simplement, c’est un café, mais son patron apparemment assez facétieux est arrivé à convaincre une communauté fidèle de le noter de façon appropriée pour que son établissement apparaisse dans les meilleurs lieux où manger à Saint-Malo. Alors qu’il ne sert pas à manger.

L’idée derrière cette petite opération quelque peu trompeuse étant de stigmatiser la façon dont TripAdvisor et toutes ces plateformes d’avis de consommateurs fonctionnent. Une initiative qui rappelle un peu une histoire en 2017 ou un journaliste anglais avait fait la même chose et avait réussi à propulser en tête du classement des meilleurs restaurants de Londres un établissement qui cette fois-ci n’existait pas du tout. Encore une fois il s’agissait de pointer le manque de pertinence et le manque de précision des commentaires et des critiques que l’on peut trouver sur TripAdvisor.

Mais finalement, le principal problème de TripAdvisor, ce n’est pas TripAdvisor, ce sont les gens qui utilisent la plateforme. Pour le meilleur et pour le pire… Car parfois certains avis qui semblent réels et sincères sont tellement peu pertinents que l’on finit par se demander si on ne préfère pas les faux.

Dans ce Kick off, je vous donne mon point de vue et quelques anecdotes croustillantes sur ce qu’on trouve sur ce type de plateforme, au sujet desquelles Vanity Fair parlait de la « dictature des ploucs »…