Trop de temps d’écran modifierait la structure du cerveau des enfants

Publiée dans la revue médicale JAMA Pediatrics, une récente étude tend à prouver que le temps d’écran aurait un impact sur le cerveau des enfants. Si de précédents travaux avaient déjà mené à une conclusion relativement similaire, cette analyse établit un lien entre les écrans et le changement structurel, physique, du cerveau des plus jeunes.

Pour réaliser leur étude, les chercheurs ont travaillé auprès de 47 enfants âgés de 3 à 5 ans. Leurs parents ont été questionnés sur la fréquence et le type de contenus que les plus jeunes regardaient sur les écrans. Outre ces sondages, ces derniers ont été soumis à des tests médicaux, dont une IRM permettant d’observer leur cerveau de plus près.

« Sans écran jusqu’à trois ans », préconise l’auteur principal de l’étude

Selon les résultats des examens, les enfants qui passaient beaucoup de temps devant les écrans n’avaient pas la même structure du cerveau que les autres. En effet, les chercheurs ont mis en évidence ce qu’ils appellent une « intégrité de la substance blanche » inférieure. Pour tenter de simplifier, la substance blanche constitue une partie interne du cerveau qui connecte les différentes parties de la substance grise : elle se charge de la diffusion des informations dans le système nerveux. Elle est aussi liée à certaines fonctions cognitives et se développe en même temps que l’apprentissage du langage.

Ce qu’il en ressort, c’est que trop de temps d’écran modifierait la substance blanche, dont le rôle est très important pour le bon fonctionnement du réseau de communication interne du cerveau.

L’auteur principal de l’étude, pédiatre et professeur adjoint au Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, John Hutton assure que l’étude permet d’établir un lien entre une forte utilisation des écrans et cette modification de la substance blanche dans le cerveau.

Si vous vous demandez quelle limite de temps il faut donc imposer à ses enfants, c’est un peu plus compliqué que ça. Pour John Hutton, sa devise est « Sans écran jusqu’à trois ans », ce qui permet à l’enfant de grandir dans le monde réel tout en développant leurs compétences linguistiques.

Les chercheurs ont conclu que les études de ce type devraient être poursuivies, « en particulier pendant les premiers stades rapides du développement du cerveau ».