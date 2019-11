Les enfants ont accès aux smartphones de plus en plus tôt (et ce n’est pas sans risque)

Tout a été dit ou presque sur l’impact d’une exposition trop importante des enfants aux écrans. Une recherche britannique a en effet conclu récemment que l’utilisation des smartphones n’était pas forcément une mauvaise chose pour eux, à condition bien sûr de ne pas passer la journée dessus. D’autres travaux pointent les dégâts des ondes électromagnétiques sur le développement des plus petits. Il semble donc difficile de trancher mais une tendance semble claire : les enfants ont accès aux smartphones de plus en plus tôt au cours de leur vie. La dernière étude menée aux États-Unis par Common Sense Media, une organisation à but non lucratif, va dans ce sens.

Les enfants sont très friands de vidéo

Les résultats sont en effet éloquents. 53 % des enfants ont un smartphone personnel avant l’âge de 11 ans, alors qu’ils n’étaient que 33 % en 2015. A 12 ans, ce chiffre s’élève même à 69 %. « Quand vos enfants disent: »Tout le monde a un téléphone », ils marquent un point », souligne Michael Robb, directeur principal de la recherche chez Common Sense Media. Pour la France, les chiffres sont moins marquants mais ils restent tout de même importants. Le Huffington Post a récemment partagé un sondage réalisé auprès des parents selon lequel 27 % d’entre eux déclarent avoir acheté un smartphone à leurs enfants entre 11 et 15 ans.

Cette tendance de fond est bien réelle et il semble difficile de lutter contre. Mais l’auteur de l’étude appelle néanmoins les parents à la prudence et donne des conseils de bon sens : « Si vous voulez donner un téléphone à un enfant, vous devez vous assurer qu’il l’utilise de manière responsable. Vous devez discuter avec lui – et pas seulement au sujet du temps passé à l’écran, mais aussi avoir des conversations pratiques, comme, par exemple: « Peux-tu en prendre soin ? Ne vas-tu pas le perdre ? ».

La recherche de Common Sense Media s’est également penchée sur les usages du smartphone par les enfants et les résultats s’avèrent intéressants. La plupart des enfants de moins de 11 ans utilisent leurs téléphones pour regarder des vidéos, soit environ 50 % du temps d’écran. Viennent ensuite les jeux vidéo : 31 % et la lecture ferme la marche avec seulement 2 %.