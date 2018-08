Pour sa dernière vidéo qui rappelle aux passagers les consignes de sécurité à bord,Turkish Airlines a fait appel aux super héros du film Lego et notamment Batman et Superman.

La compagnie aérienne pourrait bien avoir réalisé une des vidéos les plus drôles et originales sur la sécurité aérienne.

Embarquez avec des héros de la pop culture

Alors que les campagnes de communication sur les consignes de sécurité à respecter sont d’ordinaire plutôt fades, voire légèrement autoritaires, Turkish Airlines a opté pour un ton léger et plein d’humour afin de rappeler les principes de sécurité à respecter à bord de ses avions.

Dans une vidéo colorée de presque 4 minutes, les annonces de sécurité mettent donc en scène Emmett et Cool-Tag, les personnages principaux du film « La Grande Aventure LEGO », qui annoncent les consignes de sécurité de façon claire tout en usant de leur humour habituel présent dans le film. Ils sont rejoints de façon ponctuelle par des personnages secondaires mais connus du grand public comme le Joker, Batman, Superman et sa vision laser, Wonder Woman ou encore Ninjago. Et autant vous dire que quand Batman donne des consignes, il y a intérêt à les respecter !

Autre élément amusant : c’est bien le casting original du film qui est de retour pour donner de la voix aux personnages. On retrouve ainsi Chris Pratt, Elizabeth Banks, Alison Brie ou encore Will Arnett.

Et pour ceux qui ont tendance à ne pas regarder ou écouter les consignes jusqu’au bout, une petite licorne apparaît et entonne un air qui risque bien de rester dans la tête des voyageurs jusqu’à la fin du trajet.

Une publicité pour le second volet de « La Grande Aventure LEGO »

Cette vidéo est bien entendu l’occasion pour Turkish Airlines de rendre attractives les consignes de sécurité mais aussi d’assurer la promotion du deuxième épisode de « La Grande Aventure Lego » prévue dans les salles obscures pour l’année prochaine. C’est aussi un beau clin d’œil aux fans de pop culture !

La vidéo arrive donc quelques mois avant la sortie au cinéma du film le 20 février 2019.

Source : The Drum