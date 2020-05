Comment programmer des tweets et enregistrer des brouillons sur la version web de Twitter

Alors que certains sont en mesure, depuis quelques jours, de décider qui sera en mesure de répondre à leur prochain tweet, voilà que la plateforme Twitter lance déjà une nouvelle fonction. En effet, dès à présent, plus besoin de TweetDeck ou d’une autre application tierce pour programmer des tweets, puisque cela peut désormais se faire directement depuis la version web de Twitter.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020