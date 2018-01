Tuto du mardi : continuez à voir vos pages Facebook préférées sur le fil d’actualité

Après la mise à jour de fil d’actualité Facebook, certaines pages risquent de moins apparaître (ou de ne plus apparaître sur votre écran).

C’est l’une des infos les plus importantes de ce mois de janvier. Facebook met à jour le fil d’actualité et afin d’encourager les interactions entre amis (chose que le numéro un des réseaux sociaux juge très importante), il a décidé de donner plus de visibilité aux profils et moins de visibilité aux pages.

Parallèlement, Facebook a aussi décidé de classer les médias en fonction de leurs fiabilités. Et afin de savoir lesquels sont fiables et lesquels ne le sont pas, il a donc mis en place un sondage, ce qui permettra d’avoir des réponses des utilisateurs.

Pour faire très simple, l’ordre d’apparition des publications sur le fil d’actualité de Facebook va changer de manière significative. Et pour vous assurer que vous verrez facilement vos pages préférées sur le fil d’actualité, je vous propose d’utiliser la fonctionnalité « voir en premier ».

Lorsque vous activez cette fonctionnalité pour une page, celle-ci apparaîtra en premier sur le fil d’actualité.

Ouvrez vos pages préférées et cochez « voir en premier » :