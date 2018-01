Tuto du mardi : Passez au profil pro pour programmer les publications sur Instagram

Instagram permet enfin de programmer les publications. Mais il faudra passer par un service comme Hootsuit et avoir un profil professionnel.

En juin 2016, Facebook a lancé le profil professionnel, un type de profil différent du profil standard et conçu pour les marques et les entreprises. C’est l’équivalent de la page Facebook. Le profil pro d’Instagram permet d’afficher ses coordonnées de manière plus présentable et offre quelques fonctionnalités additionnelles comme les statistiques.

Désormais, les profils pro pourront également programmer des publications

Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, Instagram permet enfin la programmation des publications sur son réseau social.

Cependant, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les profils professionnels. Et celle-ci n’est pas disponible directement sur Instagram. Il faut passer par un service tiers qui utilise son nouvel API.

Hootsuit fait partie des services qui vont permettre la planification de posts sur Instagram.

« La planification et la publication de contenu Instagram a été la première demande de nos 16 millions de clients. Maintenant, ils peuvent gérer de gros volumes de contenu, plusieurs membres de l’équipe et plusieurs comptes Instagram avec facilité et sécurité. Hootsuite est heureux de s’associer à Instagram pour y arriver » – Ryan Holmes, CEO, Hootsuite



Pour commencer, passez au profil pro

Si vous avez lancé le compte Instagram de votre marque ou de votre entreprise en utilisant le profil standard, il serait peut-être temps de passer au profil professionnel afin de bénéficier de cette nouveauté.

Pour le faire, il vous suffit d’aller sur votre profil Instagram et d’ouvrir les options du compte.

Ensuite, défilez vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez « Passer au profil professionnel ». Ouvrez cet onglet et suivez les instructions.