Tuto du mardi : utiliser les musiques gratuites de Facebook et YouTube sur vos vidéos

En 2018, les vidéos seront encore plus importantes pour avoir du reach sur les réseaux sociaux.

Créer une vidéo est une chose, mais il faut également l’accompagner d’une bonne musique pour avoir un meilleur impact sur son audience. Et même s’il existe déjà beaucoup de bibliothèques qui proposent de la musique gratuite à utiliser sur les vidéos, dans cet article, on se focaliser surtout sur celles de Facebook et de YouTube. Elles sont faciles à utiliser et proposent un large choix de musiques pas très connues, mais de bonne qualité. Au moins, vous serez sûr d’éviter les problèmes liés au droit d’auteur.

Pour ses créateurs, YouTube propose une large bibliothèque de musique et d’effets sonores que vous pouvez réutiliser dans vos vidéos. Il y a aussi un filtre pour trier les musiques selon le genre, l’humeur, l’instrument, la durée et la paternité. Ce dernier critère est important puisque pour certains titres, il est indispensable de citer l’auteur. Lorsque vous cliquez sur un morceau, YouTube vous signale si « vous êtes libre d’utiliser le morceau dans n’importe laquelle de vos vidéos » ou si vous devez inclure une attribution dans la description de la vidéo que vous publierez.

En ce qui concerne le droit d’utiliser ces musiques sur d’autres plateformes, YouTube précise que celui-ci « est dans l’impossibilité de vous donner des informations concernant la responsabilité légale ou tout autre problème lié à l’utilisation de la vidéo ailleurs […] ». En substance, ce n’est pas très clair.

Si vous postez vos vidéos sur Facebook, autant utiliser la bibliothèque audio du numéro un des réseaux sociaux. A l’instar de son désormais rival YouTube, Facebook a également une bibliothèque de musique et d’effets sonores à utiliser sur les créations.

Là aussi, il y a un filtre pour trier les morceaux selon les genres et la durée. Facebook explique que ces sons peuvent être utilisés sur les vidéos Facebook et Instagram (mais pas ailleurs).