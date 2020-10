Tuto – Sur Xbox Series X, il sera possible de pré-installer vos jeux physiques avant leur achat

Microsoft ne cesse de vanter les différentes fonctionnalités de ses deux prochaines consoles qui arriveront dans moins de 20 jours. Entre le smart deliverty (possibilité d’acheter un jeu sur Xbox One et que sa version next-gen soit offerte), le quick résume (qui permet de switcher entre plusieurs applications ou jeux et d’y revenir sans temps de chargements ou latence) ou bien encore les différents services comme le Game Pass et le XCloud, les nouvelles consoles de Microsoft proposeront de nombreuses choses intéressantes.

Parmi tout cela, nous pouvons citer une interaction à distance avec l’application (iOS et Android) Xbox. Cette dernière permet de vous connecter à distance à votre console et de faire pas mal de choses comme acheter des jeux, faire des mises à jour, discuter avec vos amis, mais aussi… Prétélécharger vos jeux même les versions physiques !

Ne perdez (vraiment) plus de temps !

Vous avez une connexion qui n’est pas incroyable ? Vous êtes attachés aux jeux physiques ? Mais chaque nouvelle sortie est un calvaire puisque l’installation du jeu et les patch day one vous prennent des journées entières à tout installer..? Bientôt, tout cela ne sera qu’un lointain (et mauvais) souvenir ! Car oui, une des nouvelles fonctionnalités de la Xbox Series X (ainsi que de la Xbox One) est de pouvoir préparer l’arrivée de vos jeux

Pour cela, vous allez pouvoir pré-télécharger votre prochain jeu, installer les mises à jour, le rendre prêt à l’utilisation. Il ne restera qu’une étape : insérer le disque. Car oui, cette fonctionnalité que l’on connaît très bien sur PS4 et Xbox One qui permet aux joueurs ayant précommandé un jeu digital de pouvoir le pré-télécharger pour y jouer dès 00h01 n’était pas possible sur les jeux physiques.

Ainsi, jusqu’à maintenant, il fallait attendre que notre jeu soit livré ou que l’on aille l’acheter. L’installer. Patienter pour télécharger la mise à jour day one (souvent de plusieurs Go) et enfin, il était possible de se lancer dans l’aventure. Désormais, c’est terminé.

Comment ça marche ?

C’est très simple. Il suffit de télécharger l’application officielle Xbox (sur iOS et Android, qui se nomme simplement « Xbox »). Ensuite, rendez-vous sur votre console, dans les paramètres, dans les options d’accessoires et de connexions afin de pouvoir jumeler votre smartphone, l’application et votre console.

Une fois cela fait, il suffira de chercher un jeu (dans l’application) et de visiter sa fiche. Il faut savoir que tout cela est en cours de phase test (en béta) et qu’il se peut que cela bug un petit peu ou que tous les jeux ne soient pas disponibles. Mais le service devrait être totalement opérationnel pour le lancement de la Xbox Series X le 10 novembre prochain.

Une fois que vous avez cherché un jeu et que vous êtes sur sa fiche, cliquez sur « télécharger sur la console ». Vous aurez alors une petite fenêtre qui s’ouvrira et vous demandera de choisir la console en question.

Cliquez sur votre console, vous aurez un message de confirmation qui s’affichera. Vous n’aurez qu’à l’accepter pour que le téléchargement de votre jeu se lance instantanément sur votre console !

Une fois le téléchargement terminé, vous n’aurez qu’à insérer votre disque et le jeu sera prêt à démarrer. Sans rien à faire ! Alors forcément, l’exemple ici est un peu obsolète puisqu’il s’agit d’un jeu qui est déjà sorti. Cependant, il sera possible de le faire avec les prochains hits comme Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla ou bien encore CyberPunk 2077 ! Ainsi, vous allez pouvoir pré-télécharger vos jeux quelques jours plus tôt, et le jour où vous recevez votre disque, il n’y aura plus rien à faire si ce n’est l’insérer dans la console et jouer !