Twitter confirme le test d’une fonctionnalité native pour les tweetstorms

Twitter veut vous aider à faire des tweetstorms lorsque les 280 caractères ne suffisent pas.

Faire un tweetstorm sera plus simple, une fois que la plateforme de microblogging aura déployé la nouvelle fonctionnalité qu’elle teste actuellement sur les versions alpha et beta de ses applications iOS et Android.

Lorsque les 280 caractères que Twitter permet d’utiliser sur une publication ne sont pas suffisants, les twittos séparent leurs textes en plusieurs tweets, généralement numérotés et liés grâce au système de réponses.

Mais cela étant assez compliqué pour un utilisateur lambda, la plateforme envisage de proposer une fonctionnalité native qui permet de poster ces tweets multiples plus facilement.

La fonctionnalité est apparue il y a quelques semaines et dernièrement, elle a également été repérée par les sites Android Police et The Next Web.

Aujourd’hui, Twitter confirme à notre confrère TechCrunch qu’il s’agit effectivement d’un test sur les programmes alpha et beta de l’application mobile.

Les utilisateurs concernés par ce test peuvent faire des tweetstorms en appuyant sur un bouton « + » pour ajouter un tweet, et y mettre la suite de la publication. Un bouton « tweet all » permet ensuite de tout publier en même temps.

Twitter's tweetstorm feature starts showing up in the Android app https://t.co/kRrflPTkzN pic.twitter.com/KZnuPuxfeL — Android Police (@AndroidPolice) November 16, 2017

Pour le moment, on ne sait pas quand cette fonctionnalité pourrait arriver sur la version stable. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle va encourager plus d’utilisateurs à recourir aux tweetstorms pour publier des textes plus longs.

Ce n’est pas la première fois que Twitter créé des fonctionnalités natives à partir d’usages de sa plateforme. Par exemple, Twitter n’a pas inventé « l’hashtag ». C’est un ingénieur qui a travaillé chez Google et Uber qui a eu l’idée d’utiliser le symbole dièse pour regrouper des tweets, en 2007.

Puis, en 2009, comme l’hashtag est devenu populaire, Twitter a décidé d’en faire une fonctionnalité native en faisant des hyperliens lorsque les utilisateurs utilisent le symbole #.