Si Twitter est le réseau social que vous utilisez le plus, vous avez enfin une bonne raison d’activer l’option Live Photos lorsque vous prenez des clichés sur votre iPhone. En effet, la plateforme de microblogging vient d’annoncer le support de ce format lancé par Apple.

Pour rappel, les Live Photos ont été lancés par la firme de Cupertino en 2015. Lorsque cette option est activée, l’iPhone ne capture pas seulement la photo, mais enregistre sous format vidéo qui enregistre ce qui se passe 1,5 seconde avant et après la capture (et qui rappelle les GIFs).

Malheureusement, sur Twitter, par exemple, il était assez difficile de partager le résultat obtenu lorsqu’on active l’option Live Photos sur iOS.

Mais la bonne nouvelle, c’est que ce format est désormais pris en charge par la plateforme de microblogging. La nouvelle a été annoncée cette semaine et comme cela est expliqué dans la vidéo ci-dessous, lorsqu’on partage une Live Photo sur Twitter, il suffira désormais d’activer l’option « GIF » pour que l’image partagée soit animée, sous forme de GIF.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd

— Twitter (@Twitter) December 11, 2019