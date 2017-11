Twitter : déjà marre des 280 caractères, voici comment revenir à 140…

Le récent changement de Twitter qui propose à ses utilisateurs de tweeter avec 280 caractères ne séduit pas forcément tout le monde. Les éditeurs de Slate.com ont mis au point un petit plug-in pour les acharnés des 140 caractères.

Vous avez découvert avec stupéfaction que finalement après 10 ans de tergiversations, Twitter avait osé l’impardonnable: augmenter la limite de caractères de 140 à 280 ! « Quoi, trop, c’est trop, je ferme mon compte » auront dû se dire les fascistes de cette limite inébranlable jusque là, avant de revenir à la raison et de se dire « ben en fait non, j’ai besoin de Twitter pour travailler« . Que ces derniers se rassurent, un plug-in pour les nostalgiques de Twitter en 140 caractères est déjà en ligne et se baptise très originalement « 140 »… il fallait y penser !

Un plug-in pour Chrome baptisé 140

Depuis mardi, le petit monde de Twitter est en ébullition. Adieu les 140 signes qui ont bercé l’enfance du réseau de microblogging. Pour tenter de relancer la machine, l’entreprise qui traverse quelques difficultés a mis fin à sa limite historique en doublant le nombre de caractères désormais utilisables par les twittos. Une nouvelle accueillie avec un enthousiasme pour le moins mesuré.

En effet, ce n’est pas forcément du goût de tout le monde, certains craignant ainsi la fin d’un « âge d’or » de Twitter. Pour tous les déçus de ce changement. Pour tous ceux qui en ont déjà marre de voir des messages à rallonge dans leurs timelines, les secours sont arrivés. Les développeurs du site Slate.com ont en effet décidé de fournir une solution de secours d’urgence à travers un plug-in Chrome baptisé 140. Grâce à lui, les horribles messages de 280 caractères ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Vous aurez seulement l’impression d’avoir fait un cauchemar de quelques jours…

Une modification avant tout esthétique

Il faudra tout de même regarder vos fils d’actu Twitter très rapidement, car le plug-in ne peut bien sûr pas changer automatiquement les messages, ni dissimuler tous les coupables. Il se contente donc de couper tout ce qui s’affiche au-delà de 140 caractères et de ne pas l’afficher sur votre écran. Les messages sur votre écran pourraient donc vous sembler très étranges dans un premier temps.

Par ailleurs, ce plug-in a été conçu dans l’urgence, sans doute pour sauver les utilisateurs au bord du désespoir. Ses créateurs reconnaissent donc volontiers l’existence de quelques problèmes techniques à même de limiter son usage. Mais, à court terme, c’est au moins une petite solution de répit qui s’offre à vous. Dans la durée, on craint toutefois qu’il ne faille vous faire une raison, les messages de 280 caractères semblent désormais être là pour rester et devenir la norme…