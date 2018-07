Twitter : le système de Certification encore (et toujours) en pause

Mis en pause en novembre dernier, le système de demande de certification d’un compte Twitter n’est toujours pas une priorité pour le groupe.

Twitter : la fonction « Verified » n’est pas une priorité

En fin d’année dernière, Twitter avait mis en pause sa fonction de Certification, ce label permettant à certains comptes de bénéficier du très prisé badge bleu, visant à prouver le côté « officiel » (mais pas forcément intéressant pour autant) d’un compte. Depuis le mois de novembre, impossible donc pour l’utilisateur d’accéder au formulaire permettant d’effectuer une demande de vérification à Twitter, et espérer que le groupe américain n’appose le badge à droite de son pseudo.

Twitter avait alors expliqué vouloir revoir la manière dont étaient attribués ces fameux badges, pour éviter certains débordements. Une décision prise après l’attribution d’un badge vérifié à Jason Kessler, un (autre) suprématiste blanc, et organisateur de la manifestation « Unite the Right » à Charlottesville, aux Etats-Unis. Aujourd’hui, Twitter donne quelques nouvelles concernant ce système, et (re)confirme que le processus de validation n’est pas une priorité en interne.

C’est le Twitter Product Lead, Kayvon Beykpour, qui a tenu à informer les utilisateurs de la situation, rappelant que le programme de vérification n’était pas une « top priority » pour le groupe, contrairement au bon déroulement des élections. Ce dernier confirme que, malgré la pause, certains utilisateurs ont pu bénéficier de l’attribution du badge, mais que cela a engendré certaines frustrations, avec un processus qui reste encore aujourd’hui très opaque. Même si Twitter confirme avoir progressé dans le domaine, le système reste encore imparfait, et l’équipe a décidé de prioriser la qualité des informations diffusées sur le réseau, afin d’éradiquer notamment les désormais célèbres « fake news ».

Ainsi, dans un mail adressé à l’équipe Twitter, Kayvon Beykpour a indiqué qu’en accord avec les grands pontes du groupe, il avait été décidé de faire une pause en ce qui concerne le système de validation. Une pause de « quelques semaines » indique le mail en question. Selon Kayvon Beykpour, Twitter ne dispose pas de ressources (humaines) suffisantes pour gérer correctement ce souci, sans devoir pour cela délaisser d’autres priorités. « Nous gérons déjà trop de choses, et se focaliser sur cela maintenant ne fera que nous ralentir, et diminuer la qualité de notre travail concernant d’autres domaines.«