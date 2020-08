Twitter dénonce un blocage du réseau social au Bélarus à cause des manifestations

Au Bélarus, les résultats des élections présidentielles ont entrainé de nombreuses manifestations. Et pour cause, le chef de l’État, Alexandre Loukachenko, a été donné gagnant avec 80,08% contre sa rivale Svetlana Tikhanovskaïa, une victoire que beaucoup affirment truquée.

En conséquence, de nombreux opposants sont descendus dans les rues afin d’afficher leur mécontentement. Plusieurs heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre dans la capitale de Minsk dimanche soir, tandis que les protestations continuent encore en ce début de semaine.

Dans ce contexte particulièrement tendu, les autorités auraient réagi en bloquant Twitter, affirme le réseau social. Dans un message, ce dernier indique : « Nous constatons le blocage et la restriction de Twitter au Bélarus en réaction aux protestations contre le résultat des élections […] Les coupures d’Internet sont extrêmement préjudiciables. Elles violent fondamentalement les droits humains et les principes de l’Internet ouvert ».

We're seeing blocking & throttling of Twitter in #Belarus in reaction to protests contesting the election result. #KeepItOn

Internet shutdowns are hugely harmful. They fundamentally violate basic human rights & the principles of the #OpenInternet.https://t.co/DN3pc4TkWC

— Twitter Public Policy (@Policy) August 10, 2020