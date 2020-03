Twitter dévoile une nouvelle fonctionnalité bien utile

Alors que plusieurs villes du monde sont placées en confinement total pour éviter que le coronavirus ne continue de se propager, plusieurs plateformes sociales dévoilent régulièrement des outils pour aider leurs utilisateurs. Que ce soit pour passer le temps ou travailler, ces fonctionnalités sont toutes axées sur le fait que de nombreuses personnes ont l’obligation de rester à la maison.

Dans cette optique, Twitter a dévoilé une option qui permet d’ajouter des invités avant de commencer à faire un live vidéo.

Pour utiliser la fonctionnalité, il suffit de cliquer sur l’icône qui permet de rédiger un tweet puis de sélectionner l’appareil photo. Dès lors, vous avez la possibilité de choisir l’option Live puis Inviter des amis et Commencer le live. Il est possible d’inviter jusqu’à trois amis et ceux-ci reçoivent votre invitation quand vous débutez la diffusion.

Broadcast live with a little help from your friends, no matter where they are.

Now you can send invites to guests before you start your video!

👥 Tap the compose icon, then the camera icon

👥 Select “Live”, tap “Invite guests”, and choose your guests

👥 Hit the "Go LIVE" button pic.twitter.com/4kr2KLUCGq

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 17, 2020