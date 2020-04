Twitter donne accès aux tweets en lien avec le COVID-19 à certains développeurs

Grâce à une mise à jour de son API, Twitter permet aux développeurs et aux chercheurs d’étudier les conversations publiques autour du COVID-19. Selon Twitter, cette mise à jour va donner accès à des millions de tweets par jour, puisque les chercheurs approuvés par ce programme pourront accéder à l’ensemble des tweets évoquant la pandémie ou liés au coronavirus.

Ces données serviront à comprendre plusieurs choses et effectuer des recherches sur toute une série de sujets liés à la pandémie, notamment sur la propagation de la maladie, la diffusion de fake news, la gestion des crises au sein des communautés et bien d’autres sujets encore.

Twitter ajoute que les développeurs peuvent demander d’avoir accès à cette API pour construire des outils d’apprentissage afin d’aider les scientifiques à répondre aux questions clés à propos du COVID-19. Évidemment, le contenu fourni ne sera pas totalement brut de décoffrage, le réseau social a indiqué que le spam et les tweets de mauvaise qualité seront filtrés.

Qui pourra avoir accès à ces données ?

L’accès à cette API sera entièrement gratuite, mais c’est les équipes de Twitter en personne qui sélectionneront qui aura le droit ou non d’accéder à ce programme. Pour ce faire, les développeurs et chercheurs devront montrer pâte blanche en détaillant à Twitter leur plan de projet, leurs expériences avec des données volumineuses et indiquer les ressources disponibles dont ils disposent pour traiter un tel ensemble de données.

Dans son annonce, Twitter explique : « Compte tenu de l’expertise et des ressources informatiques nécessaires pour traiter ces données, et reconnaissant la sensibilité de celles-ci, nous avons créé une application dédiée pour accéder à ce point final et prévoyons d’examiner attentivement les demandes d’accès pour s’assurer qu’elles soutiennent le bien public. Nous encourageons également les demandeurs à décrire en détail les mesures de protection qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre pour protéger la vie privée et la sécurité des personnes représentées dans ces données, y compris les examens institutionnels et les contrôles éthiques applicables ».

Vous l’aurez compris, malgré l’ouverture de cette API, il faudra être un développeur expérimenter et savoir manier en toute sécurité une telle quantité de données pour y avoir accès, et c’est rassurant.