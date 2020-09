Twitter est en train de tester les messages privés vocaux

C’est un nouveauté qui n’a en soi rien de révolutionnaire mais qui est bienvenue. Selon Matt Navarra, un expert reconnu dans le milieu des réseaux sociaux, Twitter est en train de tester l’arrivée des messages privés vocaux au Brésil. La fonctionnalité serait similaire à celle initiée en juin dernier sur les tweets.

Twitter is testing Audio Messaging in DMs (in Brazil) 🗣 pic.twitter.com/rzPqtE5Qjx

— Matt Navarra (@MattNavarra) September 12, 2020