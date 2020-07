Twitter est-il en train de développer une version payante ?

Seriez-vous à prêt à payer un abonnement mensuel pour ne plus voir de publicités sur Twitter et pour accéder à des fonctionnalités premium ? Actuellement, il semblerait que la plateforme soit en train de développer une version payante. Cela est suggéré par une offre d’emploi qui a été publiée par l’entreprise.

Au moment où j’écris cet article, l’offre d’emploi, pour un poste de développeur full-stack, a déjà été modifiée. Mais l’ancienne version est toujours disponible sur le site Internet Archive. Et voici ce qu’on pouvait y lire : « Nous sommes une nouvelle équipe, appelée Gryphon. Nous construisons une plateforme d’abonnement, qui pourra être réutilisée par d’autres équipes à l’avenir. C’est une première pour Twitter! Gryphon est une équipe d’ingénieurs web qui collaborent étroitement avec l’équipe Payments et l’équipe Twitter.com. Nous recherchons un ingénieur full-stack pour diriger le travail du client Paiement et Abonnement, quelqu’un qui valorise la collaboration autant que nous et peut servir de pont pour l’équipe d’ingénierie. »

Twitter : un abonnement payant pour une expérience sans pubs et des fonctionnalités avancées ?

La nouvelle version de l’annonce, sur le même lien, n’évoque plus l’équipe « Gryphon », ni l’abonnement. Néanmoins, il est à noter que l’idée d’une version payante de Twitter n’est pas nouvelle. En 2017, Reuters avait repéré un sondage dans lequel Twitter demande l’avis d’utilisateurs sur un abonnement payant qui donnerait accès à plus de fonctionnalités, ainsi qu’à une expérience sans publicités. « Nous effectuons régulièrement des recherches auprès des utilisateurs pour recueillir des commentaires sur l’expérience Twitter des gens et pour mieux éclairer nos décisions d’investissement dans les produits, et nous explorons plusieurs façons de rendre Tweetdeck encore plus utile pour les professionnels », avait commenté l’entreprise.

Pour ceux qui estiment qu’ils deviennent le produit lorsqu’un service est gratuit, il pourrait s’agir d’une option intéressante. Et certains professionnels du marketing pourraient aussi être intéressés par les fonctionnalités avancées que Twitter pourrait proposer aux utilisateurs payants.

Bien sûr, pour le moment, on ne peut pas être certain que Twitter va lancer sa version payante. Mais si c’est le cas, on peut se demander combien de personnes vont payer pour un service auquel ils ont eu accès gratuitement pendant des années.