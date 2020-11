Joe Biden, Jeff Bezos, Apple, Uber, Barack Obama, ou encore Elon Musk… Le 15 juillet dernier, Twitter a été victime d’une cyberattaque sans précédent qui a touché de nombreux comptes influents. Si le motif de le ces piratages est assez banal : une arnaque au bitcoin, beaucoup d’observateurs ont été surpris par sa puissance qui pose beaucoup de questions au réseau social quant à sa sécurité.

« Mudge » avait hacké Windows pour alerter Microsoft

L’annonce du recrutement Peiter Zatko, alias « Mudge », en tant que responsable de la sécurité des services d’information de Twitter ne doit donc rien au hasard. L’homme a du pain sur la planche et ses missions s’annoncent très larges. Interrogé par l’agence de presse Reuters, il a précisé qu’elles iraient de la lutte contre la désinformation à la protection de la plateforme contre les failles de sécurité.

Le nouveau dirigeant se donne désormais entre 45 et 60 jours pour examiner « la sécurité de l’information, l’intégrité du site, la sécurité physique, l’intégrité de la plateforme ». Il s’est en tout cas montré assez enthousiaste quant à sa nouvelle mission. Il semble en effet que Twitter soit prêt à prendre des risques : « Avec les défis des algorithmes et des biais algorithmiques, ils ne sont pas prêts à attendre que quelqu’un d’autre résolve le problème ».

Peiter Zatko est loin d’être un nouveau venu dans le monde de la cybersécurité. Il a travaillé pour Google par le passé et supervisé l’octroi des subvention pour des projets de l’agence DARPA du Pentagone. On lui doit aussi des faits d’armes en tant que hacker et il faisait partie du groupe Cult of the Dead Cow, rendu célèbre pour son piratage de Windows qui souhaitait alerter Microsoft sur des failles présentes sur son système d’exploitation. Il est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et sonne régulièrement l’alerte lorsqu’il repère des problèmes de sécurité.