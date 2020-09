Twitter officialise l’arrivée des notes vocales en DM

Il y a quelques mois, Twitter dévoilé pour la première fois une nouvelle fonction permettant de tweeter avec la voix. Des tweets audio. Si cette fonctionnalité a intrigué les utilisateurs, nous venons de découvrir la véritable idée de Twitter. Comme le font Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, et sûrement d’autres, Twitter songe à intégrer les notes vocales aux DM. De plus en plus, les plateformes sociales s’uniformisent, après les stories, voici que les notes vocales deviennent un facteur primordial pour tout réseau social. Adieu l’innovation et la prise de position.

La semaine dernière, Matt Navarra qui se définit sur LinkedIn comme étant un Social Media Consultant, a repéré cette fonctionnalité et l’a dévoilé dans un tweet.

Twitter is testing Audio Messaging in DMs (in Brazil) 🗣 pic.twitter.com/rzPqtE5Qjx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 12, 2020

Vers une réhumanisation des DM ?

Jusqu’à présent, Twitter n’a pas voulu commenter cette découverte. Mais hier, le réseau social aurait confié au média américain The Verge que ses équipes brésiliennes seraient en train de tester cette nouvelle fonction de messages vocaux. Justement, Alex Ackerman-Greenberg, le chef de produit de la messagerie Twitter, a été au bout de son concept en envoyant une note vocale aux équipes de The Verge. Ce message était destiné au journaliste Chris Welch et a duré 20 secondes. Au cours de ces quelques secondes, Alex Ackerman-Greenberg a déclaré : « Nous savons que les gens veulent plus d’options pour s’exprimer dans les conversations sur Twitter – à la fois en public et en privé ».

Twitter a conscience que les notes vocales ne sont pas l’une de ses inventions. Toutefois l’oiseau bleu assume complètement cette uniformisation des plateformes, et explique que les messages vocaux réhumanisent les échanges sur Internet. Voici donc pourquoi, vous pourrez bientôt tweeter à l’oral, mais également envoyer des messages privés de la même façon. Si pour le moment, des tests sont effectués au Brésil, la fonction ne devrait pas tarder à traverser l’Atlantique.