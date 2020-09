Twitter prend des mesures pour protéger les comptes des politiques de haut rang

Le 15 juillet dernier, des dizaines de comptes Twitter de célébrités ont été piratés. Parmi elles, on retrouve des PDG de la Silicon Valley tels qu’Elon Musk ou Jeff Bezos, des grandes entreprises, mais aussi des hommes politiques célèbres tels que Barack Obama ou encore Joe Biden. Cette arnaque au Bitcoin, somme toute assez classique, a toutefois beaucoup surpris par son intensité et par le niveau des profils touchés.

Pour éviter qu’une telle mésaventure ne se reproduise, Twitter vient d’annoncer une série de mesures visant à protéger les profils des personnalités politiques. Cette initiative revêt une importance particulière, surtout en période électorale. On peut en effet imaginer les conséquences que pourraient avoir le piratage d’un compte comme celui de Donald Trump qui gère parfois la politique internationale des États-Unis par tweet interposé.

Twitter mobilisé contre la désinformation électorale

Le réseau social prévoit notamment d’exiger que ces utilisateurs choisissent des mots de passe plus complexes et il les encouragera à opter pour l’authentification à double facteur. Une protection spécifique contre les réinitialisations de mot de passe sera par ailleurs mise en place.

Sur son site, Twitter précise : « Nous prenons une étape supplémentaire dans la mise en œuvre proactive de mesures de sécurité de compte pour un groupe désigné de profils Twitter de haut niveau liés aux élections aux États-Unis. À partir d’aujourd’hui, ces comptes seront informés via une notification intégrée à l’application de certaines des mesures de sécurité que nous exigerons ou recommanderons fortement pour l’avenir. »

Le réseau social promet par ailleurs des détections et des systèmes d’alertes perfectionnés pour réagir plus efficacement lors d’activités suspectes. Et au cas où le piratage se produirait, l’idée est aussi de permettre au titulaire de récupérer son compte très rapidement.

Twitter prend en tout cas le sujet de l’élection présidentielle très au sérieux. La plateforme annonçait il y a deux semaines la mise en place de nouvelles mesures pour contrer les tentatives de désinformation électorale.