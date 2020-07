Twitter promet un bouton « Edit », si tout le monde porte un masque

Cela fait des années que de nombreux utilisateurs de Twitter réclament un bouton « Edit » qui permettrait un tweet après sa publication, par exemple si on a fait une coquille. Et si à un moment, la plateforme de microblogging s’est montrée en faveur de la création de cette fonctionnalité, celle-ci a, plus tard, changé d’avis.

Cette semaine, Twitter s’exprime à nouveau au sujet de cette fonctionnalité tant réclamée par les utilisateurs, pour encourager les gens à porter un masque pour stopper la propagation du coronavirus. Sur son compte officiel, Twitter a publié que les utilisateurs pourraient enfin avoir ce bouton… quand tout le monde portera un masque.

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

Dans une autre publication, la plateforme écrit : « tout le monde signifie TOUT LE MONDE. »

everyone means EVERYONE https://t.co/nJh5qMV0us — Twitter Comms (@TwitterComms) July 2, 2020

Une manière de freiner la propagation du virus

Est-ce une annonce sérieuse, ou simplement une façon d’attirer l’attention sur l’importance de porter un masque ? On ne sait pas. Mais en tout cas, dernièrement, les réseaux sociaux ont décidé d’utiliser leurs plateformes pour encourager les utilisateurs à porter un masque.

Aux États-Unis, Facebook et Instagram affichent maintenant un message au-dessus du fil d’actualité afin rappeler aux utilisateurs qu’il faut porter un masque lorsqu’ils sont en public afin d’empêcher la propagation du COVID-19. L’affichage de ces messages fait suite à une recommandation du CDC. « Le CDC recommande que les gens portent des couvre-visages en tissu dans les lieux publics et à proximité des personnes qui ne vivent pas dans votre ménage, en particulier lorsque d’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir », lit-on sur son site.

Sinon, de son côté, Mark Zuckerberg avait également publié un message dans lequel il demande à ses followers de porter un masque en public. « Portez un masque s’il vous plaît. Le Covid se propage rapidement de nouveau et le port de masque aide les gens à rester en bonne santé et à garder le pays ouvert », a écrit le patron de Facebook.

Sinon, pour rappel, Apple a déjà modifié le fonctionnement de son système de reconnaissance faciale sur l’iPhone pour tenir compte du fait que l’utilisateur peut porter un masque.