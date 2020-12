Twitter rachète Squad pour tenter de faire évoluer les échanges sur sa plateforme

Il en manquait plus qu’un et désormais tout le monde les possèdent : les stories. Twitter vient à son tour de déployer ce format sur son application, toutefois, l’oiseau bleu tient à tenter de rester original en appelant ses stories des fleets. Twitter qui selon l’analyste Jane Manchung Wong pourrait également stopper son service Périscope qui depuis plusieurs mois est complètement tombé dans l’oubli.

This text found inside Twitter’s app indicates the shutdown notice might be shown in future versions of the Periscope app, directing users to a FAQ page about the app pic.twitter.com/gGrNNxRLL7

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 11, 2020