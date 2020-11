Lutte contre la désinformation : Twitter passe à la vitesse supérieure

La désinformation est une problématique omniprésente dans les médias traditionnels, mais aussi, et surtout, sur les réseaux sociaux. Toutes les plateformes sociales redoublent d’efforts pour tenter d’endiguer ce phénomène. De nombreux progrès ont été réalisés à l’approche des élections présidentielles américaines. Plus récemment, Twitter, Facebook, et Google ont annoncé la mise en place d’une coalition pour venir à bout des anti-vaccins contre la Covid-19.

Parmi ses trois géants, c’est sûrement Twitter qui a pris le plus de mesures, visibles sur sa plateforme, pour lutter contre la désinformation. L’oiseau bleu n’a pas hésité à faire taire Donald Trump en masquant certains de ses tweets appelant à la haine ou diffusant des informations complètement fausses. Lorsque vous lisez un tweet dont le contenu est douteux et non vérifié, Twitter vous le fait savoir avec un bandeau informatif.

Aujourd’hui, Twitter passe à la vitesse supérieure. Dans le cas où vous n’auriez pas vu que le tweet que vous avez l’intention de liker est susceptible de diffuser des fake news, Twitter vous le rappelle lorsque vous cliquez sur l’icône « coeur ». La fonctionnalité est en cours de déploiement sur le web et sur iOS dans le monde entier cette semaine. Elle sera disponible sur Android dans les prochaines semaines.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we’re expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

