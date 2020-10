Twitter revoit le fonctionnement des tweets vocaux, pour rendre sa plateforme plus accessible à tous

Ces derniers temps, Twitter fait de gros progrès pour améliorer l’accessibilité de sa plateforme. En effet, nous apprenions il y a quelques mois que l’oiseau bleu allait nous permettre de poster des tweets vocaux, et plus récemment, voici que les notes vocales apparaissent dans la messagerie privée. Si pour beaucoup Jack Dorsey a tendance à s’occuper davantage de Square que de Twitter, le réseau social bénéficie d’une équipe hors pair qui travaille quotidiennement pour fournir aux utilisateurs la meilleure expérience possible.

Twitter revient sur sa déclaration.

Mais alors que les tweets vocaux semblent être une excellente idée pour réhumaniser la plateforme, de nombreuses critiques négatives sont apparues. En effet, certains utilisateurs reprochent à Twitter de ne pas avoir pris en compte les besoins de tous les utilisateurs avant de lancer une telle fonctionnalité. Le réseau social n’a pas tardé à réagir via son compte officiel, en évoquant des idées liées à la transcription, afin de rendre les tweets vocaux plus accessibles.

Transcription for audio and video is part of our larger plan to make Twitter accessible for everyone across all features, both existing and new.https://t.co/c9LTPiE003 (2/2) — Twitter Support (@TwitterSupport) September 29, 2020

Il faut dire que les personnes souffrant d’un handicap quelconque, malvoyantes, sourdes, ou malentendantes se sont senties abandonnées lorsque Twitter a présenté avec fierté cette nouvelle manière de tweeter. En juin, Twitter déclarait : « Nous sommes désolés d’avoir testé des tweets vocaux sans soutien pour les personnes malvoyantes, sourdes ou malentendantes. C’est un échec d’avoir lancé cette expérience sans ce soutien. L’accessibilité ne devrait pas être une pensée après coup. » Cet échec, si l’on peut le qualifier de tel, aura permis à Twitter d’adopter de bonnes habitudes à l’avenir.

Par ailleurs, et notamment à cause de la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes handicapées sont recluses à leur domicile. L’un des seuls moyens d’avoir des interactions sociales reste les réseaux sociaux. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises du secteur s’efforcent à mettre en place des systèmes permettant une plus grande accessibilité à leurs outils de communication. À l’image donc, de Twitter.