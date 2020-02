Twitter s’apprêterait à frapper fort contre la désinformation

Le problème ne date pas d’hier, mais les réseaux sociaux ont renforcé les tentations d’influencer ou de manipuler l’opinion publique avec de fausses informations. Twitter est particulièrement concerné et doit faire face à des campagnes souvent très élaborées.

Le réseau social a réagi ces derniers temps par deux mesures. La plateforme a en effet annoncé un renforcement de sa lutte contre les deepfakes, ces trucages vidéos réalisés à partir d’une intelligence artificielle. Le site a également récemment déployé un outil visant à mieux lutter contre les fausses nouvelles à caractère électoral.

Un modèle de modération proche de Wikipedia ?

Selon NBC News, Twitter s’apprête à aller encore plus loin dans sa lutte contre la désinformation. Les fake news seraient désormais indiquées avec des étiquettes de couleurs vives. Sous le tweet, une correction serait alors effectuée par des journalistes et des vérificateurs de faits. Le réseau social imagine également recourir à l’aide d’autres utilisateurs de la plateforme.

Pour éviter les trolls et les militants politiques qui voudraient biaiser une information, Twitter envisagerait un système de points et un badge communautaire attribué aux comptes qui contribuent de bonne foi.

Comme le souligne NBC News, ce mode de gestion ne serait pas sans rappeler le fonctionnement de Wikipedia qui s’appuie depuis 2001 sur la modération communautaire. Cela ne se fait pas sans heurts et il y a eu de nombreuses polémiques notamment autour de la modification des contenus politiques. Nous vous expliquions comment la Chine était accusée d’instrumentaliser l’encyclopédie en ligne pour faire valoir ses positions.

Il n’est pas encore certain que Twitter optera pour ce dispositif. « Il s’agit d’une maquette de conception pour une option qui impliquerait les commentaires de la communauté. Nous explorons un certain nombre de façons de lutter contre la désinformation et de fournir plus de contexte aux publications sur Twitter », précise le réseau social.