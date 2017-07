Twitter teste un abonnement payant

Actuellement en beta, cet abonnement de 99 dollars permet d’avoir plus de visibilité.

Contrairement à ce qu’indiquent les chaînes partagées naïvement par certains de vos amis, Facebook ne deviendra pas payant. En revanche, Twitter envisage sérieusement de proposer aux marques un abonnement payant qui coûterait 99 dollars par mois aux Etats-Unis. Il ne s’agit pas d’une rumeur, puisque l’offre est même déjà testée par la plateforme de microblogging.

L’offre, apparemment adressée aux PME, ne consiste pas réellement à proposer des fonctionnalités premium, mais plutôt à aider les comptes concernés à avoir plus de visibilité. Mais elle se différencie des publications sponsorisée que Twitter, mais aussi Facebook, proposent déjà aux annonceurs.

« Au lieu de créer et d’optimiser des campagnes publicitaires sur Twitter, ce programme fera le gros du travail, lit-on sur la page de ce programme. Vous avez juste à continuer à utiliser Twitter comme vous le faisiez – poster des mises à jour, des liens, et des médias que vous voulez partager avec une plus large audience. Et, la promotion de vos tweets sera automatisée ».

Naturellement, bien que Twitter ait réitéré qu’il ne s’agit encore qu’ d’un test, on est en droit d’exprimer quelques inquiétudes. En effet, même si la plateforme permettait déjà aux marques de mettre en avant des tweets individuellement, cette fonctionnalité qui automatisera le processus pourrait réduire la qualité des publications qui s’affichent sur nos fils d’actualité.

Après, que Twitter lance un abonnement payant n’est pas si surprenant. Des rumeurs suggéraient déjà cela depuis longtemps. Car bien qu’il fasse partie des services incontournables du web, Twitter n’arrive pas à faire de profits.

Un sondage mené par la société au mois de mars faisait également comprendre que Twitter pense à lancer une version payante de l’outil TweetDeck, qui permettrait d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires.