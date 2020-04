Twitter teste l’option « Retweet with comments », quelle est son utilité ?

Si Twitter lutte actuellement contre la désinformation sur le coronavirus, le réseau social utilise également cette période pour tester des nouveaux outils. La plateforme sociale a confirmé à The Verge qu’elle procédait actuellement à un essai dédié aux utilisateurs de la version iOS de son application.

Quel serait l’intérêt de cette fonctionnalité Twitter ?

Baptisée « Retweet with comments », cette fonctionnalité en test apparaît à côté des options Retweet et Like déjà présentes sous un tweet. Il est déjà possible de voir combien de fois un message a été retweeté avec un commentaire, mais il faut passer par la recherche et coller l’URL du tweet, l’option permettrait donc d’arriver à ce même résultat beaucoup plus rapidement.

Cela peut également servir pour éviter d’avoir à utiliser l’outil Répondre à un tweet qui permet de faire un thread ou de répondre à un message.

Aperçue par certains utilisateurs, l’option ne semble pas afficher le même design en fonction de chacun.

can confirm as well, but i’m seeing a slightly different UI pic.twitter.com/UCsE2AH9GL — Mehedi Hassan (@mehedih_) April 21, 2020

Toutefois, il n’est pas certain que cette fonctionnalité finisse par voir le jour. En effet, Twitter a pour habitude de tester un grand nombre de nouvelles options auprès de petits groupes d’utilisateurs, mais toutes ne finissent pas par être déployées en jour.

Outre ce test en cours, Twitter s’attaque aux partages de fausses informations sur son réseau social. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, bon nombre de théories du complot et de messages de désinformations fleurissent sur la plateforme. C’est le cas de théories (fausses !) assurant par exemple que la 5G est à l’origine du virus et de sa diffusion dans le monde. La diffusion de ce type de contenus a mené à la destruction de plusieurs équipements 5G dans certains pays européens ou au Royaume-Uni.

Twitter a récemment mis à jour son guide de mesures liées au coronavirus, annonçant qu’il demanderait aux utilisateurs d’effacer leurs messages liant le virus à la 5G, faute de quoi il s’occuperait de la suppression lui-même.