Cette mise à jour de Twitter rend les conversations plus lisibles

Bien qu’il s’agisse de l’un des principaux réseaux sociaux, l’utilisation de Twitter est parfois compliquée pour ceux qui n’ont pas été habitués à la plateforme. Mais petit à petit, l’entreprise simplifie la lecture des conversations.

Ce mois de février, Twitter lance par exemple un nouveau design qui permettra de comprendre plus facilement « qui répond à qui ».

La mise à jour a été annoncée par le compte @TwitterSupport. « Nous avons remanié les conversations sur iOS. Lorsque les personnes que vous suivez sont en conversation, vous verrez leurs réponses d’une nouvelle manière dans la timeline de votre page d’accueil. Cette nouvelle disposition permet de voir plus facilement qui répond à qui afin que vous puissiez participer à des conversations pertinentes », lit-on dans la publication.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.

This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 31, 2020