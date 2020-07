Twitter : une nouvelle fonction inspirée directement de Facebook et LinkedIn

Depuis quelques années, Twitter n’en finit plus de bousculer son interface et ses fonctionnalités, quitte à s’éloigner parfois de la recette d’origine. Outre les tweets dont la longueur a été doublée il y a quelques années, Twitter lançait récemment une nouvelle forme de tweet, au format audio. Aujourd’hui, c’est sa messagerie que le réseau social fait évoluer.

En effet, le réseau social américain déploie actuellement une nouvelle mise à jour de son service, à destination de la version desktop. La prochaine fois que vous irez sur Twitter, vous pourrez éventuellement être surpris par la toute nouvelle boite de messagerie mise en place par le réseau.

En effet, visiblement désireux d’améliorer la communication via sa messagerie privée, Twitter a décidé d’optimiser cette dernière sous la forme d’une chatbox. De cette manière, l’utilisateur n’a plus à jongler entre son fil d’actualité et ses messages privés, puisque ces derniers vont s’afficher directement en sur-impression à l’écran.

Keep the Tweets flowing and the conversations going, without switching between other tabs and the Messages tab.

On the desktop version of https://t.co/fuPJa36kt0, you can now access your DMs at the bottom right of your screen when you’re not on the Messages tab. https://t.co/6wnFWVfSye

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020