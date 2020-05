Twitter va autoriser le télétravail indéfiniment à ses employés

Le télétravail a été l’une des principales tendances durant le confinement. Et alors que de nombreux pays commencent petit à petit à rouvrir leurs économies, des géants de la tech ont annoncé qu’ils laisseront leurs employés continuer à faire du télétravail pendant le déconfinement. Dans un précédent article, nous vous indiquions que Facebook et Google vont autoriser leurs employés à continuer le télétravail jusqu’à la fin de l’année. Microsoft, quant à lui, autorise le télétravail jusqu’en octobre lorsque cela est possible.

Twitter veut faire du télétravail la norme ?

Twitter, de son côté, veut rendre le télétravail possible indéfiniment. D’après un article de TechCrunch, les employés de Twitter ont reçu un e-mail indiquant qu’ils peuvent continuer à travailler à la maison tant qu’ils le souhaiteront.

Cette décision est confirmée par un communiqué que l’entreprise aurait envoyé à TechCrunch : « Nous étions particulièrement bien placés pour réagir rapidement et permettre aux gens de travailler à domicile étant donné notre accent sur la décentralisation et le soutien d’une main-d’œuvre répartie capable de travailler de n’importe où. Les derniers mois ont prouvé que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Donc, si nos employés ont un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile et qu’ils veulent continuer à le faire pour toujours, nous y arriverons. Sinon, nos bureaux seront eux-mêmes chaleureux et accueillants, avec quelques précautions supplémentaires, lorsque nous nous sentirons en sécurité pour revenir. »

Si des entreprises sont pressées de rouvrir, ce n’est pas le cas de Twitter. Dans un billet de blog, la vice-présidente Jennifer Christie explique que si des employés retournent au bureau, ce sera leur décision. « À quelques exceptions près, les bureaux n’ouvriront pas avant septembre. Lorsque nous décidons d’ouvrir des bureaux, cela ne sera pas non plus un retour à la situation antérieure. Il sera prudent, intentionnel, bureau par bureau et progressif », indique-t-elle également.

Si le télétravail était déjà assez courant avant cette crise, il est possible que la tendance s’accélère cette année.