Twitter veut vous faire lire les articles avant de les retweeter

Alors que la guerre est déclarée entre Twitter et le président américain Donald Trump, le réseau social continue à annoncer de nouvelles mesures en lien avec les fake news, la désinformation ou encore les contenus haineux.

La dernière fonctionnalité en date de Twitter concerne les articles partagés sur le réseau social. En effet, ce dernier souhaite que les utilisateurs lisent un article avant de le partager, ce qui pourrait éviter qu’il soit retweeté en masse et mal interprété à cause de son titre par exemple.

Dans un tweet, la plateforme de Jack Dorsey indique : « Partager un article peut susciter une conversation, aussi vous voudrez peut-être le lire avant de le tweeter. Afin de promouvoir une discussion informée, nous testons une nouvelle invite sur Android : lorsque vous retweetez un article que vous n’avez pas ouvert sur Twitter, nous pouvons vous demander si vous souhaitez l’ouvrir en premier ».

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

