Defending Jacob, Chris Evans dans une série pour Apple TV+

Chris Evans est un acteur que l’on associe désormais systématiquement avec son rôle de Captain America dans le Marvel Cinematic Universe. Mais sa saga super-héroique s’est terminée et en attendant un éventuel saut chez Star Wars, l’acteur multiplie des projets quelque peu surprenants. On a ainsi pu le voir dans A couteaux tirés avec Daniel Craig, et désormais c’est dans une série pour AppleTV+ qu’il se lance. On vous présente Defending Jacob.

Defending Jacob, un père qui défend son fils

L’acteur n’avait pas eu de rôle majeur dans une série depuis bientôt 20 ans, après Opposite Sex. Autant dire qu’il s’agit d’une sorte de retour aux sources particulièrement inattendu. Bon il ne s’agit pas non plus de n’importe quel projet puisque Defending Jacob est une série pour la plateforme de streaming Apple TV+ qui a réussi à attirer des grands noms ces dernières années.

Chris Evans y joue le procureur adjoint d’une petite ville du Massachusetts, qui se retrouve dans une situation cornélienne. Son fils de 14 ans est en effet accusé du meurtre d’un de ses camarades de classe. S’il croit bien sûr en l’innocence de son enfant, certains éléments vont peu à peu le faire douter.

Chris Evans partage l’affiche de Defending Jacob avec Jaeden Martell vu dans Ça qui incarne son fils et Michelle Dockery, de Downton Abbey qui joue sa femme. On voit aussi Cherry Jones et J.K. Simmons dans la bande-annonce mise en ligne par Apple TV+. la série a été écrite par Mark Bomback (War for the Planet of the Apes) et dirigée par Morten Tyldum (The Imitation Game).

Et si tout ça vous a rendu curieux, la bande-annonce de la série se trouve ci-dessous. On avoue une certaine impatience ! La série sera mise en ligne par Apple TV+ à partir du 24 avril prochain. Elle va compter huit épisodes.