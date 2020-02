Chris Hemsworth se lance chez Netflix

Quand on pense à Chris Hemsworth au cours des dernières années, difficile de l’imaginer en dehors de son rôle iconique de Thor dans le Marvel Cinematic Universe. Bien sûr, il a fait quelques autres rôles, mais on sent qu’il a du mal à s’extraire de son image. On ne lui fera pas l’insulte d’insister sur ses rôles dans Men in Black ou SOS Fantômes. A la place, on préfère attendre avec impatience Thor : Love and Thunder, le prochain opus des aventures du dieu nordique. Mais, avant cela, il va débarquer sur vos comptes Netflix au mois d’avril. On vous présente le film Extraction.

Chris Hemsworth joue la carte du thriller

Dans ce film du réalisateur Sam Hargrave, on va découvrir l’acteur australien dans le rôle d’un mercenaire intrépide Tyler Rake. A ses côtés au casting on trouve notamment David Harbour, la star de Stranger Things, qui joue aussi dans Black Widow, un film Marvel qui arrivera dans quelques semaines dans les salles obscures.

Chris Hemsworth sera donc envoyé en mission pour sauver le fils kidnappé d’un baron international du crime. Doté d’un passé marqué par la violence, il incarne un personnage particulièrement tourmenté. Alors qu’il réussit à secourir l’enfant, les deux vont développer un lien qui pourrait guider le mercenaire vers la rédemption. A noter qu’il s’agit aussi de l’adaptation d’un comics.

A noter que le réalisateur signe-là son premier film après avoir travaillé sur plusieurs très gros films, notamment Avengers Endgame en tant que coordinateur des cascades. Signe que ce projet semble avant tout réunir de vieilles connaissances, Joe et Anthony Russo, les réalisateurs du film Marvel sont eux à la production du film. On regrette simplement que Netflix n’ait pas encore dévoilé de bande-annonce. Il ne reste plus qu’à patienter pour en savoir plus. Date de mise en ligne : le 24 avril.