Typewriter : la série qui va vous donner des sueurs froides sur Netflix

On le sait, les dernières semaines ont été bien remplies sur Netflix. On a notamment eu le droit à Stranger Things et bien sûr à la Casa de Papel. Deux succès mis en ligne à quelques semaines d’intervalle qui ont occupé l’espace médiatique et fait que certains d’entre nous ont pu passer à côté des autres sorties. Dans le lot, on pense notamment à Typewriter, une série d’horreur mise en ligne le 27 juin dernier. On fait les présentations.

Typewriter, made in India

Les fans de la plateforme et de films d’horreurs n’ont pas forcément eu ce qu’ils espéraient ces derniers temps. On a eu quelques projets méritants, notamment The Haunting of Hill House, mais on est loin de ce que l’on peut trouver dans d’autres catégories.

Typewriter vient un peu rebattre les cartes, notamment grâce à un scénario pour le moins original. On y suit donc une histoire de maison hantée (rien d’exceptionnel jusque-là), mais aussi de morts inexpliqués, d’un livre et d’une machine. L’histoire commence dans le passé avec un vieil homme en train d’écrire à qui sa petite fille va faire une surprise très particulière. Dans le présent, celle-ci emménage dans la maison avec son époux et ses deux enfants. Mais un groupe d’enfants va vouloir enquêter sur les mystérieuses légendes qui entourent la maison.

Comme le nom le laisse deviner (typewriter = machine à écrire), tout ou presque tourne autant de cette machine qui ne veut pas être retirée de la maison. Du côté du casting, on trouve quelques noms connus pour ceux qui ont l’habitude des productions indiennes, pour les autres, c’est une découverte qui s’annonce donc complète. A noter que l’on retrouve avec plaisir certains éléments qui font penser à l’ambiance générale de Stranger Things.