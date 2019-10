Uber tente une nouvelle approche pour rassurer les passagers

Uber s’est initialement présenté comme un moyen de transport urbain plus sûr et plus abordable économiquement que ce que l’on pouvait avoir jusque-là. Depuis, l’entreprise a un peu été obligé de réviser sa communication, notamment suite à de nombreuses plaintes pour des attaques sur des passagers ou des conducteurs. Si l’entreprise prend soin de la propreté ou de la politesse, il y a clairement mieux à faire sur la sécurité, comme collaborer avec les forces de l’ordre.

Enregistrez l’audio dans votre véhicule Uber

L’entreprise Uber a donc décidé de permettre à ses passagers et passagères de se sentir plus sûrs à bord de leur VTC. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, qui est encore en test à l’heure actuelle avec certains utilisateurs. Concrètement, il est possible d’enregistrer ce qui se passe dans l’habitacle, pour ce qui est du son, et de l’envoyer à Uber si vous n’êtes pas à l’aise à bord du véhicule. C’est Jane Manchun Wong, une chercheuse qui s’amuse régulièrement à disséquer les applications qui a découvert cette fonctionnalité. Petit détail, elle n’a pas encore pu la tester.

Uber is testing "Record Audio" in case the rider is uncomfortable with the ride pic.twitter.com/btC5C0F3CN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 30, 2019

A noter que Uber n’invente rien de spécifique ici. En effet, son concurrent chinois Didi Chuxing a déjà proposé une fonctionnalité équivalente. A l’époque, c’es tune affaire particulièrement glauque, le viol et le meurtre de deux passagères qui avait poussé l’entreprise à l’action.

On ignore encore quand Uber va se décider à rendre publique cette nouvelle fonctionnalité et quels seront les usages réels dans les pays qui ne sont pas de langue anglophone. Les législations locales risquent aussi de compliquer la donne.

Par ailleurs, si Uber persiste à ne pas vouloir collaborer avec la police, alors les enregistrements qui pourraient avoir un rôle dans des affaires de plainte, ne trouveront pas le chemin des autorités. Un coup d’épée dans l’eau ?