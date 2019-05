Trop sales ou malpolis ? Gare au ban sur Uber !

En général, Uber s’intéresse surtout au comportement des chauffeurs. Récemment, cela passait par exemple avec un mode silencieux pour ne plus avoir à parler à votre conducteur. Mais les chauffeurs n’ont pas forcément que des bonnes expériences. D’un côté, il y a bien sûr, tous ces objets improbables qu’ils peuvent retrouver sur la banquette arrière. Mais quid des passagers eux-mêmes ? De ceux qui sont bourrés, malpolis, qui manquent d’hygiène ? L’application de VTC semble désormais s’attaquer à ce problème.

Uber met en place des règles de bonne conduite

C’est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas capables de dire bonjour en montant dans leur taxi ou bien pensent pouvoir considérer leur VTC comme une poubelle roulante. Uber vient en effet d’implanter de nouvelles règles de bonne conduit comme elle l’a annoncé.

Les passagers peuvent perdre leur accès à Uber s’ils reçoivent régulièrement une note nettement en dessous de la moyenne.

Quand vous finissez votre course, vous attribuez une note à votre chauffeur. Celui-ci peut faire de même. Dans un premier temps, ceux qui auront trop de mauvaises notes recevront des conseils de l’application, « comme par exemple en adoptant un comportement poli, en s’abstenant de laisser des détritus dans le véhicule ou de demander au chauffeur de dépasser les limites de vitesse ».

Au bout de plusieurs avertissements, l’accès à Uber sera finalement coupé. Le leader mondial du VTC ne pense pas que beaucoup de personnes seront touchées. Le système est déjà en place en Australie, en Nouvelle-Zélande ou encore en Inde. Les Etats-Unis et le Canada y ont eu le droit depuis ce mercredi. On peut penser que l’Europe devrait faire partie des prochaines destinations sur la liste.

Pour rappel, les chauffeurs qui possèdent une note trop basse n’ont plus le droit de conduire non plus pour Uber.