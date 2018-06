Uber pourrait proposer à ses clients d’attendre plus pour payer moins

La compagnie de VTC planche sur un nouveau système actuellement en test : les utilisateurs attendent plus mais payent leur course moins cher.

Aux États-Unis, Uber avait profité du mois de février pour présenter Uber ExpressPool, un nouveau service basé sur le principe du covoiturage urbain. Grâce à ce dernier, les utilisateurs américains peuvent désormais profiter de tarifs réduits, à condition de marcher un peu plus que d’ordinaire pour rejoindre leur véhicule. Définitivement moins cher que les autres offres, Uber ExpressPool permet d’éviter les arrêts multiples visant à aller récupérer d’autres passagers. Un seul point de rencontre est donc indiqué, et il n’est pas à plus de deux pâtés de maisons de l’endroit où se trouve l’utilisateur qui commande le véhicule, selon la société. Une fois de plus, Uber propose à ses clients de payer moins, en l’échange d’un service moins exigeant.

« Un moyen d’économiser de l’argent en échange d’une prise en charge plus tardive »

Comme l’évoque Quartz, la fonctionnalité est actuellement en test et ne sera, donc, peut-être pas déployée par la suite. Selon la capture d’écran, les tarifs ne sont pas les mêmes si l’utilisateur commande juste avant ou après 17 heures. Dans ce cas, le tarif baisse de presque deux dollars, pour quelques minutes d’attente supplémentaires. Selon Uber, l’option est actuellement en test auprès de ses employés vivant dans les villes de Los Angeles et San Francisco. Lors de sa prise de parole, la société a évoqué le fait que la principale raison des partages de course était « l’abordabilité », un point qui justifiait le test d’un « moyen d’économiser de l’argent ».

En testant un système qui permettrait de payer moins, mais d’attendre plus, Uber se penche une nouvelle fois sur la façon de faire baisser ses prix, un moyen certain de répondre aux offres de la concurrence.

Reste à savoir si l’option sera déployée ou si elle restera à l’état de simple test.