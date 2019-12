Ubisoft annule la sortie d’un jeu, malgré 3 ans de travail

À Montréal, du changement a été apporté dans les studios d’Ubisoft. L’arrivée des nouvelles consoles de jeu vidéo et des nouvelles plateformes streaming vont être un véritable chamboulement dans le secteur, et les éditeurs se doivent d’être également près.

Ce début de semaine, le salarié Louis de Carufel a publié une série de tweets, affirmant qu’Ubisoft aurait annulé un projet de jeu. 200 personnes étaient dessus et seront reconduites vers d’autres projets, elles qui travaillaient depuis 3 ans sur celui-ci. Quelles sont les raisons ?

« Beaucoup de changement en cours » chez Ubisoft

C’est un choix de grosse ampleur, mais qui semblait indispensable chez Ubisoft. Pour l’heure, l’entreprise française n’a pas encore invoqué le nom ou le type de jeu qui fut à l’étude. Certaines sources parlent néanmoins d’un jeu à la Destiny-Like.

Sur le forum ResetEra, l’une des références dans les discussions de jeu vidéo, le journaliste Jason Schreier a précisé que « beaucoup de grands changements » seraient en cours chez Ubisoft. Il faut dire que depuis octobre, d’autres informations de ce type ont déjà été rendues publiques.

La sortie de Ghost Recon Breakpoint serait l’une des principales raisons qui auraient influencé le choix d’Ubisoft. En octobre dernier, l’éditeur nous informé avoir rencontré un lancement très mauvais pour son nouveau jeu, en regrettant qu’il se soit montré sans assez de « facteurs de différenciation ».

Le projet qui vient d’être annulé en cette fin d’année par Ubisoft faisait peut-être également partie de cette tendance. En vue du marché instable qu’est celui du jeu vidéo à ce jour, la société ne pouvait pas se permettre de réaliser encore une mauvaise performance. Il faut dire qu’Ubisoft investi déjà beaucoup dans le développement de son nouveau service de jeu par abonnement, Ubisoft Uplay+.

L’équipe de Watch Dogs

Les quelque 200 salariés qui avaient accompagné ce projet pendant 3 ans risquent d’être très déçus, à Montréal. Dans ses tweets, le développeur Louis de Carufel regrettait cette mésaventure. « C’est une nouvelle difficile car je travaille avec toutes ces personnes depuis environ 7 ans ».

Par le passé, cette équipe avait travaillé sur d’autres projets, et force et de constater qu’ils furent à succès. Au cours de ces sept années, « nous avons expédié Watch Dogs et Watch Dogs 2 », rappelait-il. Malgré un démarrage léger, le deuxième opus de ce jeu vidéo a rencontré de « fortes » ventes par la suite selon le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot.