Voilà comment essayer, dès maintenant (et gratuitement), le service Ubisoft Uplay+

Uplay+ disponible dès maintenant… et gratuitement !

En juin dernier, dan le cadre de l’E3 2019, le groupe Ubisoft annonçait l’arrivée prochaine de sa plateforme de jeux par abonnement : Uplay+. Un service qui permet, pour 14,99 euros par mois, de bénéficier d’un accès illimité à plus de 100 jeux Ubisoft, incluant les dernières sorties, les éditions premium et les packs de contenus additionnels.

A noter qu’il ne s’agit pas là d’une offre de streaming, mais plutôt d’un système de téléchargement, semblable au Xbox Game Pass. L’autre bonne nouvelle, c’est que la plateforme UPlay+ est dès à présent disponible pour les joueurs PC, avec la possibilité de jouer librement à plus d’une centaine de titres issus des studios Ubisoft… le tout, gratuitement !

En effet, à l’instar d’un Spotify ou d’un Netflix, le service Uplay+ signé Ubisoft permet aux joueurs de profiter d’un mois gratuit, à condition toutefois de se hâter. En effet, cette offre d’essai gratuit est valable uniquement jusqu’au 30 septembre, ce qui laisse tout de même quelques longues heures de jeu pour tester les nombreux titres proposés… mis à part Anno 1800, absent, la faute à des « soucis techniques« .

Ceux qui souhaitent tester Uplay+ n’ont qu’à suivre ce lien, et devront évidemment penser à quitter le navire avant le 30 septembre (s’ils le souhaitent), pour éviter d’être réabonnés automatiquement pour un mois, au tarif de 14,99 euros.

Trop d’abonnements, tue l’abonnement ?

Reste à savoir maintenant si les joueurs répondront présents à l’appel d’Ubisoft, avec des services similaires déjà disponibles (notamment chez EA), sans oublier le PlayStation Now, le Xbox Game Pass, les abonnements PS Plus et Xbox Live Gold, l’arrivée imminente de Google Stadia et du projet xCloud de Microsoft… Ce à quoi il convient d’ajouter les services de musique en streaming (Spotify, Apple Music, Deezer…) et la vidéo, avec Netflix bien sûr, mais aussi bientôt Disney+.

Bref, il y a fort à parier que certains services ne pourront clairement pas tenir la distance, reste à savoir lesquels seront mis sur la touche en premier…