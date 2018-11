Un bug sur Facebook fait remonter les vieux messages

Si vous avez reçu d’étranges notifications sur Facebook Messenger, c’est peut-être à cause de ce bug. Et vous n’êtes pas le seul à en avoir reçu.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs de Messenger sur Facebook.com ont signalé le fait que le service envoyait aléatoirement des notifications pour des messages anciens qui datent de plusieurs années.

Et le bug a été reconnu par l’entreprise. « Certaines personnes voient des messages plus anciens sur Facebook.com. Nous sommes conscients du problème et nous travaillons activement à le résoudre le plus rapidement possible », a déclaré un porte-parole, cité par le site The Verge.

C’est le genre de bug qui peut faire remonter une conversation avec un/une ex et causer des problèmes au sein d’un couple ou bien faire remonter une conversation avec une personne décédée, par exemple.

De ce fait, en plus d’avoir reconnu le problème, Facebook s’est également excusé.

Le bug a déjà été corrigé

Au moment où je rédige cet article, le problème a déjà été résolu par Facebook. Et d’après l’entreprise, cela aurait été causé par une mise à jour.

« Plus tôt dans la journée, certaines personnes ont peut-être vu Facebook renvoyer des messages plus anciens. Le problème, causé par les mises à jour logicielles, a été entièrement résolu. Nous sommes désolés pour le dérangement occasionné », a déclaré l’entreprise.

Ce bug n’est pas sans rappeler une polémique causée par la fonctionnalité « On This Day » lancée par Facebook en 2015, qui rappelait aux utilisateurs ce qu’ils ont publié le même jour, il y a une ou plusieurs années. Le problème, c’est que les algorithmes de Facebook semblaient avoir du mal à faire la différence entre les bons et les mauvais souvenirs.