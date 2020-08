Un écran 120 Hz sur le Pixel 5 de Google ?

Si pour le moment, le standard de l’industrie des smartphones est le taux de rafraichissement de 60 Hz, de nombreux constructeurs proposent déjà des modèles avec des écrans 120 Hz (comme Galaxy Note 20 Ultra de Samsung). Plus ce taux est élevé, plus les animations affichées sont fluides et cela est particulièrement apprécié par les gamers.

Et visiblement, le Pixel 5 de Google pourrait faire partie des smartphones dont l’écran a un taux de rafraichissement de 120 Hz.

And it is 120Hz! — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Dans un article publié cette semaine, le site Android Authority relaie un tweet de « Ross Young », une source qui est régulièrement évoquée par les médias, selon lequel le prochain smartphone 5G de Google aura un écran de 6,67 pouces qui sera fourni par Samsung Display et BOE. Cette source indique également que le modèle aura un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Bien évidemment, pour le moment, cette information n’est pas officielle. Et de ce fait, celle-ci doit être considérée avec prudence. Néanmoins, on notera que Google a déjà exprimé son intérêt pour les animations fluides qu’on peut avoir sur les écrans 120 Hz. D’ailleurs, Google a déjà envisagé d’équiper le Pixel 3 d’un écran avec un taux de 120 Hz. Mais à l’époque, cette technologie n’était pas encore disponible sur les écrans de type OLED.

Pixel 5 : un modèle déjà annoncé, mais pas encore présenté

Lundi, Google a présenté le Pixel 4a, un modèle milieu de gamme qui entre en concurrence avec le OnePlus Nord ainsi que l’iPhone SE 2020, et qui sera vendu à 349 euros en France. Mais le constructeur a également évoqué les deux autres modèles qu’il lancera avant la fin de l’année : une version 5G du Pixel 4a, ainsi que le Pixel 5.

Pour le moment, Google a seulement indiqué que le Pixel 5 sera un smartphone 5G, et que celui-ci sera vendu aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, à Taiwan, au Japon et en Australie. Une image montrant les tranches de ces deux appareils, qui seront les premiers modèles 5G de la firme de Mountain View, a également été publiée. Google indique qu’il donnera plus d’informations sur ces appareils plus tard. Et en attendant, les rumeurs vont probablement continuer à circuler.

D’ailleurs, une autre information non officielle suggère que contrairement aux autres smartphones haut de gamme de 2020, le Pixel 5 n’utilisera pas un processeur Qualcomm Snapdragon 865 mais plutôt un processeur moins performant et moins cher qui permettrait à la firme de Mountain View de réduire les coûts et donc de ventre cet appareil à un prix plus compétitif.