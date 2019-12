Un fabricant de trottinettes électriques fait faillite sans rembourser ses clients

Unicorn est une jeune startup spécialisée dans la confection de trottinettes électriques pour particuliers, elle a été fondée par le cofondateur de Tile, l’entreprise qui produit des trackers pour ne plus perdre ses affaires. Malheureusement, on ne peut plus parler de Unicorn au présent, puisque la compagnie vient tout juste de faire faillite.

L’entreprise américaine avait reçu seulement 350 précommandes, après avoir dépensé tous ses fonds en annonces publicitaires sur Facebook et Google. Les clients ont tous reçu un mail dans lequel il est écrit que l’entreprise n’a pas les fonds nécessaires pour livrer ses trottinettes, et qu’elle ne pourra pas non plus rembourser les précommandes. Il est important de préciser qu’il s’agit de trottinettes d’une valeur de 699 dollars.

Il y a 6 mois à peine que Unicorn vît le jour. Cette startup voulait se positionner comme une alternative aux services déjà établis comme Bird ou Lime, mais pour particuliers. Son look innovant, sa couleur blanche, avait fini de compléter une longue liste de caractéristiques technologiques, que ce soit le suivi GPS (spécialité de Tile) ou le verrouillage activé par smartphone.

Comment Nick Evans a pu en arriver là ?

Nick Evans justifie son choix dans le texte suivant : « Nous aurions pu continuer à aller de l’avant et à prendre plus de commandes, ce qui continuerait à financer l’entreprise, et si nous l’avions fait, nous aurions pu livrer le produit, mais nous n’aurions peut-être pas pu vendre suffisamment de licornes, donc en faisant cela nous risquerions plus de commandes de personnes. Nous avons donc pris la décision très, très difficile d’arrêter.

Une grande partie des revenus est allée au paiement d’annonces Facebook pour amener du trafic vers le site. Une partie a également été versée à notre fabricant sous la forme d’un acompte pour la construction des trottinettes, mais malheureusement, cet acompte ne peut pas être utilisé pour une partie des scooters que nous avions l’intention de commander.

Malheureusement, le coût des annonces était tout simplement trop cher pour créer une entreprise durable. Et comme le temps continuait de se refroidir aux États-Unis et que de plus en plus de machines d’autres sociétés arrivaient sur le marché, il devenait de plus en plus difficile de vendre des Unicorn, entraînant un coût plus élevé pour les publicités et moins de clients. »

Côté clients, l’incompréhension règne. Plusieurs ont témoigné et sans surprise la plupart sont choqués de cette annonce. Rebecca Buchholtz, une cliente, explique que cette trottinette était le cadeau de sa fille pour Noël, désormais elle n’a plus les moyens de lui offrir autre chose. De son côté, Matt Furhman, un autre client, déclare : « Je trouve choquant que quelqu’un comme Nick Evans qui a la reconnaissance de son nom et son influence dans la communauté technologique grâce à Tile, opère de manière si frauduleuse ».