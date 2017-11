Un faux Apple Store promet l’iPhone X et piège les passants

La chaîne YouTube Improv Everywhere a décidé de piéger des inconditionnels de la marque Apple en créant un faux Apple Store. Un « fake » réussit puisque de nombreux clients ont commencé à faire la queue pour mettre la main sur le nouvel iPhone X !

À chaque sortie d’iPhone, les médias et les réseaux sociaux évoquent ces clients qui font la queue, un peu partout dans le monde, pour mettre la main sur le dernier modèle de la marque à la pomme. Un événement qui s’accompagne généralement de moqueries, d’incompréhension et qui relance toujours la guerre des fanboys (sortez le popcorn !).

L’iPhone X, what else ?

La commercialisation de l’iPhone X n’a pas échappé à la règle malgré le stock limité et le prix élevé du produit. Un dernier point balayé par Tim Cook qui n’a pas manqué de préciser que l’iPhone X n’était pas plus cher qu’un café. On vous laisse faire le calcul en sachant que le prix de départ de l’iPhone X est 1 159 euros en France.

Alors café ou iPhone X ? Chacun fera son choix, mais si l’on prévoit de faire la queue pendant plusieurs heures devant un Apple Store pour mettre la main sur l’iPhone X, on vous conseille quand même un thermos de café !

La chaîne Impro Everywhere crée un faux Apple store…

Les YouTubeurs de la chaîne Impro Everywhere ont en tout cas décidé de profiter de l’engouement pour le dernier produit d’Apple. Ces rois de l’improvisation n’en sont pas à leur coup d’essai et ont profité des travaux de l’Apple Store « Cube » de la 5e avenue pour mettre en place un canular diabolique.

… et piège de nombreux passants !

Ils ont tout simplement décidé de transformer la structure en verre d’un ascenseur du métro de New York…en un Apple Store. Des logos Apple collés sur la partie en verre, des « genius » (nom des employés Apple) et 50 figurants ont formés une queue devant ce drôle d’Apple Store pour rendre la supercherie encore plus crédible.

Les faux clients ont également eu droit à une sortie sous les applaudissements avec un faux sac Apple. Une mise en scène soignée qui a fini par éveiller la curiosité des passants…

Sur son blog, l’équipe explique que l’idée de ce canular lui est venue cet été lorsque trois membres de Improv Everywhere ont noté une ressemblance entre le fameux Apple Store « Cube » de New York et cet ascenseur en verre. La sortie de l’iPhone X et les travaux du véritable Apple Store ont convaincu le groupe d’improvisation d’en faire une mission.

(Source : Improv Everywhere)