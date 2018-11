Un Gundam grandeur nature pour les JO 2020 à Tokyo

Une statue Gundam de 18 mètres

Avant d’arriver à Paris en 2024, les Jeux Olympiques feront escale au Japon en 2020. Autant dire que le pays du Soleil Levant ne semble pas vouloir faire les choses à moitié. On peut s’attendre à ce que les moments les plus intéressants se déroulent à Tokyo, mais le reste de l’archipel ne sera pas ignoré pour autant comme le prouve cette annonce concernant la ville de Yokohama.

Un robot Gundam se dressera dans la ville à l’occasion des Jeux Olympiques. La création haute de 18 mètres ira même un peu plus loin que cela. Elle pourra avancer, bouger les bras… Une vraie petite prouesse technologique qui s’inscrit dans le projet Gundam Factory Yokohama. Bien sûr, ils s’agit pour l’instant d’une promesse mais les équipes derrière ce projet semblent déterminées à réussir à le mener à son terme. Il devrait dans un premier temps être installé sur le port de Yamahita. L’an dernier, on avait déjà eu un petit aperçu des possibilités avec un modèle capable de bouger certaines parties de son casque.

Démonstration de force pour le Japon

Jouer ici sur la logique des mecha n’a rien de surprenant pour le Japon tant certains habitants ont une véritable passion pour cet ersatz de la culture locale. L’année 2020 est presque celle de l’anniversaire pour la saga Gundam puisque celui-ci a été lancé en 1979 par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate pour le compte du studio Sunrise.

On sera donc juste après les 40 ans de de ce qui devrait être un anniversaire mémorable pour la saga. Peut-être aussi un signe que l’on devrait avoir le droit à d’autres classiques de la culture manga / anime japonaise revisité pour les Jeux Olympiques 2020. Quel serait votre choix favori ? De notre côté, on aimerait bien voir ce qu’ils peuvent faire avec Ghost in the Shell….

