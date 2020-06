Un jeu vidéo sur ordonnance permet de soigner les troubles de l’attention

La FDA, l’organisme américain qui autorise la mise sur le marché de nouveaux médicaments, vient de reconnaître les bienfaits du jeu vidéo EndeavorRX qui peut légalement être prescrit comme médicament pour les enfants de 8 à 12 ans atteints de TDAH (Trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

Malgré la mauvaise réputation des jeux vidéo, certains d’entre eux sont déjà utilisés par les psychologues lors de leur séance, et la Wii est considérée comme un bon allié pour certaines séances de rééducation. Mais le fait que l’un d’eux soit autorisé à être prescrit est une grande première.

Des résultats concrets observés sur les enfants

Le jeu dont il s’agit ici consiste en une course d’obstacles au cours de laquelle il faut capturer des aliens. Il a été soumis à 7 ans d’essais cliniques sur plus de 600 enfants. Les résultats ont été probants puisqu’un tiers des enfants traités ne présentaient plus de troubles après avoir joué à ce jeu pendant quatre semaines à raison 25 minutes par jour sur une durée de cinq jours par semaine.

Les améliorations constatées ont été maintenues pendant un mois après la fin du traitement. Les effets secondaires les plus courants sont la frustration et les maux de tête. Ces effets sont légers comparés aux médicaments traditionnels.

Il convient toutefois de noter une réserve sur les conclusions de ces études. Celles-ci ont été menées par les médecins qui travaillent pour le développement du jeu. Un conflit d’intérêts pourrait potentiellement interférer avec ces conclusions. Ils reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes que les résultats «ne sont pas suffisants pour suggérer que AKL-T01 devrait être utilisé comme une alternative aux traitements établis et recommandés pour le TDAH ».

Pour les personnes atteintes de troubles de l’attention, cela reste peut-être une solution à tester, d’autant que c’est le premier « médicament » sous forme de jeu vidéo qui est ainsi officiellement mis sur le marché.

Cela donne d’ailleurs aussi une autre dimension à ces jeux, qui ne sont pas que des distractions chronophages, mais qui pourraient également avoir des vertus thérapeutiques.