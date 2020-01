Quels bouleversements pour l’industrie du jeu vidéo en 2020 ?

Nous voilà dans cette première semaine de l’année 2020 et il est l’heure de dresser le bilan de ce qui nous attend dans l’industrie du jeu vidéo. Entre la sortie de gros jeux attendus depuis des années. Entre l’arrivée de deux nouvelles consoles de nouvelles générations. Entre la montée en puissance du Cloud Gaming promettant l’arrivée de nouveaux acteurs, cette année 2020 pourrait être historique dans l’industrie du jeu vidéo.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONSOLES

L’événement ce sera bien entendu le lancement de la neuvième génération de consoles avec la Xbox et la PlayStation 5. Un événement de taille, puisque cela fait déjà sept ans que les dernières consoles de Microsoft et Sony ont été lancées. C’était le 22 novembre 2013 pour la Xbox One et le 29 novembre 2013 pour la PlayStation 4 (le 15 novembre aux USA).

I/ Microsoft est de retour avec la Xbox

Depuis 2018, Microsoft prépare la nouvelle génération. C’est désormais un fait, le géant américain est passé à côté de cette huitième génération de console avec une Xbox One bien en retrait par rapport à sa principale concurrente. Ainsi, dès 2016, l’heure était à l’avenir. Lors de l’E3 2018, Phil Spancer, patron de la firme Xbox annonce que les équipes travaillent sur la nouvelle génération avec Project Scarlett. Lors de l’E3 2019, même stratégie. C’est finalement lors des Game Awards 2019, là où personne ne les attendait, que Microsoft lèvera le voile sur la Xbox. La nouvelle console de la prochaine génération faisant partie de la gamme « Series X ».

Résolution 4K et 60FPS (jusqu’à 8K et 120FPS), processeur ZenNA 2 de la prochaine génération RDNA d’AMD, quatre fois plus puissante que la Xbox One X qui est la console la plus puissante à ce jour. Bref, cette nouvelle console promet d’être un véritable monstre de puissance. Pour le moment, aucun prix est annoncé, et aucune date précise si ce n’est pour les fêtes de fin d’années. Sachant que l’ensemble des consoles de Microsoft sont sorties en novembre, il y a de grandes chances pour que cette nouvelle Xbox puisse débarquer pour novembre 2020.

II/ Sony prépare l’arrivée de la PlayStation 5

Contrairement à son principal concurrent, Sony aura tardé pour parler officiellement de sa nouvelle console. C’est en avril 2019 que la « nouvelle génération selon PlayStation » fait parler d’elle, par l’intermédiaire d’une interview de Mark Cerny, l’architecte de la nouvelle console sur le site Wired. Sony diffusera plusieurs informations au compte gouttes tout au long de l’année laissant planer pas mal de doutes autour de cette nouvelle console. Début octobre 2019, c’est par l’intermédiaire d’un communiqué de presse officiel que Sony dévoile le nom de sa prochaine console. C’est officiel, ce sera bien la PlayStation 5 (ou PS5 pour les intimes).

Sony annonce également que la manette bénéficiera de gros changements. Mais pour le moment, ni la console, ni les caractéristiques, ni la manette n’ont été dévoilées par Sony. Même le logo officiel est toujours secret. Naturellement, toujours pas de prix, et aucune date de sortie si ce n’est les fêtes de fin d’année 2020.

Si l’on revient en 2013, pour la stratégie de la PlayStation 4, Sony avait organisé un PlayStation Meeting mi-février pour dévoiler le logo, la manette et les premiers jeux de la console. Cette dernière fut présentée lors d’une conférence à l’E3 avec le design, pour une sortie en fin d’année. Il y a de grandes chances pour que Sony communique prochainement, au cours du premier trimestre de l’année, pour une nouvelle présentation à l’E3 et une sortie fin 2020.

III/ Nintendo, la surprise de cette année ?

Après le très bon lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, puis de la Nintendo Switch Lite en septembre 2019, ne sous-estimons pas Big N. La Switch est un carton et fait oublier l’échec cuisant de la Nintendo Wii U. La console propose de très bons hits (mais aussi de très bons remastered qui sont passés inaperçus sur Wii U) et le géant nippon conclut ainsi trois années bien remplies. Un nouveau Smash Bros, un nouveau Luigi’s Mansion, un nouveau Mario Party, la suite de Mario Maker, la nouvelle génération de Pokémon avec Épée et Bouclier, l’arrivée prochaine du nouveau Animal Crossing…

Cependant, quoi de prévu pour 2020 ? Lors de l’E3 dernier, Nintendo à fait sensation avec l’annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (nom provisoire). Mais il y a quand même peu de chance de le voir arriver si vite cette année. Le fameux Metroid 4 est porté disparu. Voilà plus de 5 ans que nous n’avons pas eus de nouveau Mario Kart.

Cette année 2020, Nintendo pourrait surprendre tout le monde avec l’annonce et le retour de grandes licences, mais aussi d’une nouvelle console. En effet, une Switch « Pro » (nom provisoire) fait parler d’elle depuis plusieurs mois maintenant et il n’est pas impossible que la console puisse être annoncée cette année pour correspondre aux sorties de la nouvelle Xbox et PlayStation 5.

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU CLOUD GAMING

Alors que cela fait bon nombre d’années que le Cloud Gaming commence à s’initier dans nos vies de joueurs, c’est clairement en 2019 que cette nouvelle façon de jouer a commencé à prendre de l’ampleur. En 2020, cet avenir du jeu vidéo pourrait bien prendre encore plus d’ampleur.

I/ La renaissance de Google Stadia

Annoncé en mars 2019 lors de la Game Developper Conference, Google Stadia s’annonçait comme la révolution du jeu vidéo. Google définissait son service comme l’avenir du jeu vidéo, le service qui allait enterrait les consoles, car après tout, comme on pouvait le lire en grand en première page du site officiel de Stadia : « L’avenir du jeu vidéo n’est pas dans une console ». Après cette première prise de parole très convaincante et séduisante, l’avenir jouera des tours à Google et Stadia.

Deuxième et troisième temps de communication qui se solde par un échec juste avant l’E3 et pendant la Gamescom. Annonce de deux offres pour Stadia, une offre standard gratuite disponible en 2020, une offre « pro » payante pour le lancement du service fin 2019. Des jeux payants malgré l’offre « pro ». Annonce de la date de sortie à la « va-vite » en pleine conférence « Made By Google ». Et un line-up de départ… Très discutable.

Malgré le rachat de son premier studio en fin d’année 2019, Google se doit de redresser la barre. Selon une étude de Forbes, Stadia serait déjà en perte de vitesse un mois seulement après son lancement. Certains jeux comme Destiny 2 auraient perdu près de 60% de leurs joueurs.

Entre l’absence d’offre gratuite, un catalogue qui ne fait pas rêver, l’absence d’exclusivités, Google Stadia n’a rien qui peut faire rêver des joueurs confirmés. Ni même des joueurs occasionnels. Bien que l’idée de Stadia est de s’améliorer et progresser dans un avenir lointain, il est primordial pour Google de se relever le plus rapidement possible et avant l’arrivée des consoles de nouvelles générations. Changement de stratégie, changement de formules, annonce de nouveaux gros jeux, rachat de studio pour le développement des premières exclusivités… Le plus gros reste à venir pour Google.

II/ Amazon bientôt dans la course du Cloud Gaming ?

Entre Amazon et le jeu vidéo, c’est une histoire qui dure depuis déjà plusieurs mois. Outre les premiers jeux vidéo pour mobiles développés par Amazon Game Studios fondés en août 2012 et qui compte à ce jour quatorze jeux (dont The Grand Tour, sur PS4 et Xbox One), Amazon qui est le leader dans le Cloud pourrait se lancer dès 2020 dans la course pour concurrencer Google et Stadia.

Avec dans ses cordes un certain Twitch, Amazon pourrait proposer un véritable écosystème très avantageux pour les joueurs. Mais Google l’a prouvé en 2019. Ce n’est pas parce que l’on est un « géant » avec des milliards, que l’on peut tout faire et réussir. Si Amazon souhaite se lancer, il faudra faire les choses bien, et nous avons déjà hâte de voir si les envies du géant e-commerce verront le jour ou non en 2020.

III/ Le déploiement du Project XCloud

Teasé lors de l’E3 2018, Microsoft annoncera officiellement le Project XCloud en octobre 2018. Mais c’est au début de l’année 2019 que Microsoft a officiellement dévoilé le Project XCloud, son service de Cloud Gaming lors d’un Inside Xbox, peu de temps avant l’annonce de Google Stadia. La première démonstration ne fut pas très convaincante sur Forza Horizon 4 avec les aides à la conduite. Cependant, lors de l’E3 2019, Microsoft fera une seconde présentation plus convaincante avec les premiers tests pour les journalistes.

Actuellement en phase beta test, xCloud fonctionne via les 54 centres de cloud computing Azure de Microsoft. Ces derniers sont hébergés dans 140 pays. Le service est conçu pour fonctionner avec des smartphones, soit avec des commandes à écran tactile (comme les tablettes), soit avec une manette Xbox via Bluetooth. Microsoft a d’ores et déjà déclaré que son catalogue de jeux Xbox rendra son service plus attrayant que ses concurrents tels que Stadia.

IV/ Gameloft, un petit français parmi les grands

En fin d’année 2019, l’éditeur français Gameloft annonçait son partenariat avec Blacknut pour lancer son propre service de Cloud Gaming. Un petit face aux géants Amazon, Google ou encore Microsoft. Pourtant, l’éditeur français à beaucoup d’ambitions et propose déjà un catalogue très complet de jeux.

Grâce à ce partenariat, Gameloft s’associe à Blacknut pour combiner leurs catalogues de jeux et donner aux joueurs l’accès à plus de 360 jeux. De nouveaux jeux seront continuellement rajoutés à la longue liste de jeux déjà disponibles. On attend maintenant de voir comment Gameloft et Blacknut vont-ils faire évoluer leur offre pour rester compétitifs face aux géants de cette industrie.

DE NOUVEAUX ACTEURS DANS CETTE INDUSTRIE ?

En 2019, deux principaux nouveaux acteurs sont arrivés dans l’industrie du jeu vidéo avec Google et Gameloft. Mais d’autres pourraient bientôt rejoindre l’équation. Outre Amazon qui a tout de même bien fait comprendre que cette option était envisageable, deux autres sont à surveiller.

I/ Apple et le Mac Gaming

La firme à la pomme a d’ores et déjà mis un pied dans l’industrie du jeu vidéo avec Apple Arcade l’année dernière. Une première mise en bouche sur mobile permettant de jouer à une centaine de jeux en illimité, sans publicités, sans achats intégrés via un système d’abonnement. Si sur le principe cela ressemble à ce que nous connaissons déjà, Apple Arcade est destiné surtout aux jeux mobiles sur iOS avec quelques exclusivités. Cependant, il se pourrait qu’en 2020, la firme à la pomme fasse un pas de plus vers le véritable gaming.

En effet, l’année 2020 commençait avec une rumeur selon laquelle, Apple travaillerait sur un Mac pour le gaming pour cette année 2020. C’est effectivement le site Patently Apple qui a révélé l’information, s’appuyant sur diverses sources proches des fournisseurs d’Apple. Il est ainsi intéressant de surveiller et de voir ce que la firme pourrait faire et surtout pourrait annoncer pour cette année.

II/ Facebook à l’assaut du Cloud Gaming

Facebook a lui aussi un pas dans l’industrie du jeu vidéo depuis quelques années. En effet, la firme de Mark Zuckerberg est déjà propriétaire de la société Oculus, spécialisée dans les casques de réalité virtuelle. Mais la société pourrait aller encore plus loin en devenant en 2020 un concurrent direct à Google, Gameloft, Microsoft et donc Amazon en lançant son propre service de Cloud Gaming.

En effet, en fin d’année, la société a déboursé la coquette somme de 70 millions d’euros pour s’offrir la société espagnole PlayGiga. Ce dernier proposait un service de cloud gaming en Europe avec catalogue de plus de 300 jeux, incluant des titres d’éditeurs comme Disney, Warner Bros, Sega, Square Enix ou encore Capcom. Il y a de grandes chances pour que ce rachat puisse signifier un nouveau projet.

MISE EN AVANT DES SERVICES

Depuis deux ans, le Xbox Game Pass est devenu un incontournable sur la dernière console de Microsoft, qui sera sans aucun doute un argument de vente de la nouvelle Xbox indéniable. De son côté, Sony n’a jamais réellement mis en avant son service sur la PS4, mais tout porte à croire que sur la PS5, le PlayStation Now puisse prendre une tout autre ampleur !

I/ Le Xbox Game Pass toujours plus puissant

L’année 2019 terminait sur les chapeaux de roues avec l’arrivée de The Witcher III. L’année 2020 semble commencer sur les mêmes bases pour le Xbox Game Pass avec l’arrivée cette fois de Grand Theft Auto V. Des jeux qui ne sont peut-être pas tout récents, mais des jeux qui appartiennent à deux des plus grosses firmes de l’industrie actuellement : Rockstar Games et CD Projekt Red.

L’année dernière, le Xbox Game Pass évoluait avec sa formule « Ultimate » qui proposait pour 3€ de plus, le Xbox Live offert et une déclinaison du Game Pass sur PC avec 100 jeux accessibles. En 2020, le Xcloud pourrait être intégré à cette formule du Xbox Game Pass pour proposer aux joueurs l’offre le plus complète et la plus avantageuse de l’industrie du jeu vidéo à l’heure actuelle.

II/ Le PlayStation Now sur la voie du changement

De son côté, Sony prépare le terrain depuis de très nombreuses années pour le PlayStation Now. Mais ce dernier prend beaucoup de temps à arriver dans une version compétitive. Il y a encore quelques mois, le PS Now était un service de streaming à 14,99€ par mois ne proposant pas de grands jeux, si ce n’est d’anciens jeux PS2, PS3 et des jeux du lancement de la PS4.

Cependant, lors de la rentrée 2019, Sony a commencé à changer la vision du PlayStation Now. Tout d’abord, en abaissant le prix pour s’aligner sur celui du Game Pass à 9,99€ par mois. Ensuite, en proposant de gros jeux comme Uncharted 4 A Thief’s End, God of War, Grand Theft Auto V, Uncharted The Lost Legacy ou bien encore Horizon Zero Dawn pour une durée limitée de trois mois. Il y a de grandes chances pour que la formule du PS Now évolue encore avec l’arrivée de la PS5 pour se rapprocher de la formule très avantageuse du Xbox Game Pass.

III/ Nintendo et d’autres acteurs dans la tendance ?

Que ce soit dans la musique avec Apple Music, Deezer, Spotify. Dans le cinéma et les séries avec Netlifx, Disney+, OCS. Et désormais dans le jeu vidéo avec Miscoroft, Sony, mais aussi Electronic Arts avec l’EA Access ou encore Ubisoft avec l’uPlay. Les services par abonnement sont désormais monnaie courante et il y a de grandes chances pour que cette tendance se poursuive à l’avenir. Nintendo pourrait-il lui aussi se lancer dès 2020 pour imiter ses deux homologues ? Et pourquoi pas, proposer son service sur Xbox, comme Microsoft proposera le Game Pass sur Switch ?

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE

Comme tous les ans, de grands rendez-vous feront les beaux jours des joueurs avec des salons, des conférences, des annonces, des surprises et de grands changements ! Cette année, voici ceux qui seront à surveiller !

I/ La Game Developer Conference 2020 – San Francisco – 16 au 20 mars 2020

La Game Developer Conference (ou GDC) est l’un des plus grands évènements de l’industrie du jeu vidéo réservé aux professionnels. Il se déroule chaque année à San Francisco depuis 1987. En général, c’est surtout un rendez-vous professionnel. Peu de choses y sont dévoilées. Cependant, Sony y avait dévoilé le PlayStation VR en 2016, et l’année dernière Google annonçait Stadia. Il faudra donc surveiller cette édition 2020 !

II/ L’E3 2020 – Los Angeles – 9 au 11 juin 2020

La grande messe du jeu vidéo c’est l’Electronic Entertainment Expo, plus connu sous le nom de l’E3. Il s’agit du plus grand salon de jeux vidéo au monde qui est le théâtre des plus grosses annonces de l’industrie du jeu vidéo depuis sa première édition en 1995. Pendant trois jours, le Convention Center de Los Angeles reçoit le futur du jeu vidéo. Cette année, l’édition 2020 de l’E3 s’annonce historique avec les deux nouvelles consoles next-gen !

III/ La Gamescom 2020 – Cologne – 25 au 29 août 2020

L’un des plus gros événements européens, la Gamescom a connu plusieurs années compliquées, mais semble se faire une seconde jeunesse depuis un an ou deux. Cette année, avec l’arrivée des nouvelles consoles, le salon allemand pourrait bien briller de nouveau !

IV/ Le Tokyo Game Show 2020 – Tokyo – 24 septembre au 2 octobre 2020

Principal rendez-vous en Asie, le Tokyo Game Show est un salon à part, souvent réservé au marché asiatique. Cependant, depuis quelques années le salon semble s’ouvrir aux joueurs occidentaux. Cette année, Sony jouera à domicile pour y présenter la PS5 à quelques semaines de sa sortie. Microsoft aura une carte à jouer pour enfin séduire les joueurs nippons avec la Xbox !

V/ La Paris Games Week 2020 – Paris – 23 au 27 octobre 2020

La Paris Games Week fêtera sa dixième année et sera un pilier en 2020, puisqu’il s’agira du dernier salon avant la sortie des consoles de nouvelle génération ! Plus que jamais, la PGW peut devenir un grand événement qui réunira PlayStation et Xbox à quelques jours du début de la neuvième génération de consoles.

VI/ The Game Awards – Los Angeles – Décembre 2020

Tels les Oscars dans le monde du cinéma, les Game Awards sont le rendez-vous de la fin d’année. Une fête du jeu vidéo pour récompenser les jeux, les studios, les acteurs de l’industrie du jeu vidéo qui ont fait les beaux jours de l’année écoulée. Depuis quelques années, les Game Awards montent en puissance avec de plus en plus d’annonces comme l’année dernière avec la surprise de Microsoft d’y dévoiler la Xbox Series X. Cette année encore, ce sera un événement à surveiller !

DE GROS HITS POUR FINIR EN BEAUTÉ LA GÉNÉRATION

Enfin, l’année 2020 sera aussi l’année de la sortie de gros hits attendus depuis de nombreuses années (entre 4 et 8 ans pour certains). Presse-citron vous propose un guide des jeux à suivre tout au long de l’année 2020 à cette adresse. Mais voici pour conclure ce dossier, les 10 jeux d’ores et déjà annoncés et qui devraient marquer l’année.

10 – RESIDENT EVIL 3 REMAKE

Après le succès de Resident Evil 2 Remake en janvier 2019, le retour à Raccoon City est déjà programmé pour avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC pour y affronter le Nemesis.

09 – MARVEL AVENGERS

Tous les fans du MCU sont en alerte maximale pour le mois de mai 2020 pour prendre part à une aventure unique aux côtés des Avengers dans une histoire inédite !

08 – MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Voler sur la Terre entière avec des graphismes photo-réalistes… C’est le défi des français d’Asobo Studio et les premiers aperçus donnent froid dans le dos tellement c’est… Beau ! Nous avons hâte de tester cela !

07 – WATCH DOGS LEGION

Trois ans après les aventures de Markus à San Francisco, il est temps de sonner la nouvelle révolution numérique avec Watch Dogs Legion, un jeu qui vous proposera de contrôler des millions de joueurs !

06 – SENUA’S SAGA : HELLBLADE II

Annonce marquante des Game Awards, Hellblade II entre directement dans le top 10 des jeux que l’on attend le plus… Tout simplement parce qu’il s’agit d’un jeu de nouvelle génération qui s’annonce… Magnifique !

05 – GHOST OF TSUSHIMA

La dernière nouvelle licence de la PS4… Par les talentueux développeurs de Sucker Punch ! On est obligé d’être hypé et d’avoir hâte de poser nos mains sur le jeu !

04 – HALO INFINITE

Le grand retour d’Halo, et sur nouvelle génération en plus de cela ! L’aperçu de l’E3 2019 était impressionnant, il est tout à fait logique d’être impatient d’en voir plus !

03 – FINAL FANTASY VII REMAKE

Pour beaucoup, le meilleur opus de la série Final Fantasy, il se prépare à revenir dans une version somptueuse sur PS4. Un remake qui se fait attendre depuis son annonce en 2015… L’attente touche à sa fin dès le 3 mars 2020 !

02 – CYBERPUNK 2077

Annoncé en 2012, en parallèle du développement de The Witcher III, CyberPunk 2077 sera la nouvelle petite pépite de CD Projekt Red, le studio polonais qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans l’industrie du jeu vidéo. Cette fois, rendez-vous dans un open-world futuriste où l’immersion semble incroyable !

01 – THE LAST OF US PART II

Enfin, en premier nous classons le grand retour des Dogs de chez Naughty Dog avec The Last Of Us Part II. Sept ans après le premier opus qui aura marqué des millions de joueurs, mais également deux générations de consoles ainsi que l’histoire du jeu vidéo, Joël et Ellie sont de retour pour un dernier run. Ce dernier va-t-il nous achever ?

