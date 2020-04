Comment jouer à des jeux de stratégie peut aider à améliorer ses capacités cognitives

Depuis les années 80, la recherche s’intéresse aux bienfaits des jeux vidéo. De nombreuses études ont d’ores et déjà démontré leur intérêt en matière de cognition spatiale et attentionnelle. Parmi les jeux les plus cités, on trouve par exemple World of Warcraft loué pour améliorer l’habileté visuo-spatiale ou encore Super Mario 64 qui permet d’augmenter le volume cérébral de l’hippocampe.

Des chercheurs chinois viennent de parvenir à des conclusions du même ordre. Ils se sont concentrés sur les effets de jeux de stratégie tels qu’Age of Empires ou Total War sur leurs utilisateurs. Au fil du temps, il semble que ces derniers traitent les informations à l’écran de manière bien plus rapide qu’un joueur lambda.

Un outil puissant pour l’entraînement cognitif

Pour mieux comprendre, les scientifiques ont sélectionné 38 étudiants volontaires de l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine. La moitié d’entre eux sont des joueurs confirmés qui pratiquaient depuis plus de deux ans et se situent parmi les meilleurs. Les 50 % restants sont des débutants ayant moins de six mois d’expérience. Ils ont joué pendant 2h et des données ont été enregistrées à l’aide d’électrodes situés sur les côtés et le dessus de leur cuir chevelu. L’idée est de mesurer et de localiser l’activité au cerveau durant cette session de gaming.

Les clignotements des yeux sont également particulièrement scrutés par les scientifiques. Il s’avère en effet que plus une personne cligne des yeux et moins elle fera preuve d’attention et d’efficacité dans sa tâche.

Au terme de leur expérience, les chercheurs ont noté que les joueurs experts de League of Legend surpassent largement leurs adversaires débutants ont tendance à beaucoup cligner des yeux. Cela leur permet de mieux détecter les cibles et d’agir plus rapidement. Ce qui fait dire à Tiejun Liu, l’un des auteurs : « Nous concluons que de tels jeux peuvent être un outil puissant pour l’entraînement cognitif ».