Un nouveau brevet permettrait de recharger la manette de la PS5 à distance

Entre Sony et les brevets concernant la PS5, c’est une grande histoire d’amour. Depuis plus de deux ans, on ne compte pas le nombre de documents officiels qui ont été mis en ligne par la firme au sujet de la PlayStation 5, de ses fonctionnalités, mais également des options de la manette, celle que l’on appelle pour le moment la « DualShock 5 ». Aujourd’hui, nouveau brevet où l’on découvre un appareil permettant de recharger la manette à distance !

Une option pour recharger les manettes PS5 à distance ?

Dans ce nouveau brevet repéré par Segment Next, on peut voir que Sony songe à un nouvel accessoire permettant de recharger les manettes PS5 à distance. Un peu à la manière de la fixation dorsale qui vient de sortir pour la manette PS4, l’idée serait de clipser un accessoire à la manette PS5 permettant ainsi au pad de profiter de la technologie de chargement par induction que l’on retrouve déjà sur certains smartphones à l’heure actuelle. Selon les détails du brevet, ce dernier proposerait :

Un adaptateur de charge sans fil qui peut s’enclencher sur un contrôleur de jeu informatique peut être couplé par induction à une base de chargement pour recharger sans fil une batterie dans le contrôleur. L’adaptateur peut également inclure des clés qui reflètent les touches du contrôleur afin qu’un joueur puisse retirer l’adaptateur avec le contrôleur de la base de chargement, garder l’adaptateur sur le contrôleur et utiliser à la fois les touches du contrôleur et les touches de l’adaptateur pour contrôler un jeu sur ordinateur. La base de chargement a une surface plate semblable à un tapis sur laquelle l’adaptateur est positionné pour charger la batterie. Si vous le souhaitez, l’adaptateur peut être engagé électriquement avec le composant électrique dans le boîtier du contrôleur via au moins un fil électrique engagé avec un port d’entrée / sortie tel qu’un port de bus série universel (USB) ou un port d’extension sur le contrôleur de jeu.

Une option qui pourrait s’ajouter à la longue liste déjà connue grâce aux nombreux brevets sur la toile. Même si bien entendu, tous ne seront pas retenus.

La PS5, de nombreuses idées mais rien d’officiel !

Plus d’une vingtaine de brevets à ce jour que l’on vous liste par écrit et vidéo juste ici, concernant la PS5, sa manette, sa VR. Mais hélas, rien d’officiel. En effet, depuis le 8 octobre 2019 et l’annonce officielle du nom de la PS5, PlayStation n’a pas communiqué sur sa console. On notera forcément le logo de la PS5 qui fut officiellement dévoilé début 2020 au CES de Las Vegas, mais rien concernant la console en elle même.